Amerika odevzdala úvodní zisky. Mezi rizika se vrací vyšší daně

Evropským akciím se i odpoledne daří slušně, ačkoli nejvyšší denní hodnoty neudržely. Mezi hlavními indexy si DAX připisuje 0,6 pct, půl procenta drží FTSE 100, AEX je +0,3 pct a CAC 40 roste o 0,2 procenta. Amerika začala růstově, ale zisky následně odevzdává. S&P 500 se nachází těsně v plusu, Nasdaq klesá o čtvrt procenta.



Mezi negativními faktory na začátku týdne můžeme zmínit další čínské regulatorní kroky nebo obavy z inflace jak kvůli dražším energiím či hliníku, tak i přes zítřejšími americkými daty. Dále to může být nejistota, jaké hospodářské zpomalení naznačí data v příštích dnech. Jako staronové téma se pak přidává možnost zvýšení daní v zámoří.

Demokrati v jednom z výborů Sněmovny reprezentantů připravují daňovou politiku, která by se měla připojit ke schvalování už ohlášeného fiskálního balíku za 3,5 mld. USD. Klíčovou součástí má být zvýšení firemní daně na 26,5 pct. Šlo by o progresivní daň, přičemž tuto nejvyšší sazbu by dostaly firmy nad 5 mil. USD zisku. Vedle toho je v návrhu i zvýšení daně z kapitálových zisků na 25 z 20 pct. pro příjmy nad 400 tis. USD.

O změnách daní se mluvilo už dříve a připojení k výdajovému balíku dává smysl jak z pohledu financování, tak i z pohledu procesu schvalování. Má jít o tzv. rekonciliaci, což je režim, ve kterém stačí nadpoloviční většina hlasů. To demokrati nutně potřebují hlavně následně v Senátu, kde jim při rozložení sil 50:50 zajišťuje nejtěsnější většinu hlas viceprezidentky. Na druhou stranu, je třeba každého hlasu a návrh plnou podporu strany ještě nemá, takže je pravděpodobné, že se ještě dočká úprav.

Dluhopisové výnosy dnes mají tendenci klesat, a to více v USA než v Evropě. Americký desetiletý je už skoro 2 bazické body pod pátkem. Eurodolar dál umazává ze svých ztrát a posouvá se na 1,1825. Ropa Brent stoupá o víc než půl procenta. Pro korunu byl dnešek z pohledu zpráv i vývoje kurzu nezajímavý.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3388 0.0082 25.3822 25.3044 CZK/USD 21.4490 0.0210 21.5435 21.4265 HUF/EUR 350.3400 -2.1624 350.7700 348.9413 PLN/EUR 4.5532 0.2018 4.5547 4.5320

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6220 0.1052 7.6259 7.5997 JPY/EUR 129.9060 0.0683 129.9450 129.5900 JPY/USD 109.9600 0.0205 110.1590 109.9000

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8533 -0.0779 0.8540 0.8510 CHF/EUR 1.0880 0.3058 1.0886 1.0837 NOK/EUR 10.2014 -0.4599 10.2501 10.1715 SEK/EUR 10.1654 -0.3290 10.2022 10.1549 USD/EUR 1.1814 -0.0106 1.1819 1.1769

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3561 -0.2902 1.3631 1.3557 CAD/USD 1.2644 -0.3680 1.2695 1.2639