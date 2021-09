MONETA Money Bank, a.s.

(IČ: 25672720)



Společnost MONETA Money Bank, a.s., jakožto univerzální právní nástupce emitenta Wüstenrot hypoteční banka a.s. zveřejňuje informaci o úrokové sazbě kotované emise HZL WHB VAR/22, ISIN CZ0002006034. Více informací

