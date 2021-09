Start měnové diety: ČNB agresivně zvyšuje sazby (komentář Jana Bureše)

Česká národní banka zvýšila sazby o překvapivě o 75 bps na 1,50 %, a to zejména v reakci na poslední inflační čísla. Ta vedla k výraznějšímu posunu v náladě uvnitř bankovní rady ČNB. Poslední komentáře Marka Mory, Tomáše Niedetzkého i Tomáše Holuba ukazovaly, že tato klíčová trojice vážně uvažovala o agresivnějším růstu sazeb. Růst o 75 bps byl nicméně i tak pro trh překvapením a poslal vzhůru krátké tržní výnosy a výrazně posílil českou korunu



Hlavním argumentem pro rychlejší růst sazeb na dnešním zasedání pravděpodobně byla kumulace pro-inflačních rizik. Na prvním místě šlo o překvapivě vysoký růst spotřebitelských cen v průběhu srpna (4,1 %) - více než jeden procentní bod nad prognózou. Překvapila navíc zejména jádrová inflace (rekordně rychlá) a do zdražování zatím vůbec nepromluvily vyšší velkoobchodní ceny elektřiny a plynu. Je proto pravděpodobné, že inflace na podzim ještě zrychlí. Prognóza již minule volala po agresivnějším růstu sazeb, a pokud narostla pro-inflační rizika, volala na tomto zasedání ještě naléhavěji.



Klíčové nyní bude, jak výrazné jestřábí komentáře zazní na tiskové konferenci ČNB. Pokud ČNB naznačí, že se pouze rozhodla urychlit „normalizaci“ sazeb, ale jinak podobně jako v srpnu počítá s určitou pauzou v jejich zvyšování v okolí 2%, mohou tržní sazby i koruna svou počáteční reakci korigovat. Pokud však své dnešní rozhodnutí ČNB doprovodí agresivním jestřábím komentářem a připustí růst sazeb do „vyšších pater“ žádná korekce na koruně ani sazbách se konat nebude.