Na Wall Street se dnes byly technologie jednookým králem

Zámořské indexy po včerejším dni oddechu dnes pokračovaly v poklesech. Především se nedařilo indexu Dow Jones Industrial Average, který oslabil o 1,6 %. O něco lépe dopadl nejširší index S&P 500, se ztrátou 1,2 %. Technologický Nasdaq pak relativně téměř netratil, když odepsal pouze 0,4 %. I při pohledu na jednotlivé sektory se nám dnes vše červenalo. Utility a informační technologie se svou ztrátou vešly pod 1 %. Nejvíce se dařilo komunikacím, kde jsou schovaná právě největší technologická jména, tyto sektory zaznamenaly pouze kosmetické ztráty v porovnání se zbytkem trhu.Z makroekonomických dat dnes zaujaly nejvíce žádosti o podporu v nezaměstnanosti , které se vyšplhaly na úroveň 362 000, oproti očekávaným 330 000. Toto číslo by pak mohlo vysvětlovat zakolísání akciových trhů, a to i v optice, že DJIA klesá nejvíce. Horší kondice trhu práce by totiž ohrožovala pravděpodobné utahování měnové politiky FEDu, které sice škodí vysoko oceněným technologií (které dnes téměř neklesaly) ale horší úroveň ekonomiky výrazněji poškodí průmyslové společnosti. Pozitivní zprávou bylo, když senát schválil financování vlády do prosince, čímž vzniklo více prostoru pro vyjednávání. Trhy na tuto zprávu ale příliš nereagovaly.