Američtí republikáni podpoří navýšení dluhového stropu, futures rostou vysoko do zeleného

Lídr republikánů v americkém Senátu Mitch McConnell prohlásil, že jeho strana podpoří dočasné zvýšení takzvaného dluhového stropu, což vede k pozitivní náladě na trzích. Evropská centrální banka studuje možnosti nového programu nákupu dluhopisů, který má zabránit jakýmkoli turbulencím na trhu, až budou příští rok postupně ukončeny současné nouzové nákupy. Dnešní futures malují otevření ve vysokých zelených číslech.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,4 %, FTSE 100 +1,3 % a DAX +1,4 %.



Američtí demokraté pravděpodobně využijí nabídku republikánského šéfa Senátu Mitcha McConnella na navýšení stropu amerického dluhu do prosince. To by snížilo bezprostřední riziko platební neschopnosti, ale zvýšilo by to vyhlídky na další zdrcující politické boje na konci roku. Vedoucí většiny Senátu Chuck Schumer řekl, že to je pro obě strany „dobrý pokrok“.

Evropská centrální banka studuje možnosti nového programu nákupu dluhopisů, který má zabránit jakýmkoli turbulencím na trhu, až budou příští rok postupně ukončeny současné nouzové nákupy, uvádí Bloomberg. Tento plán by tak nahradil stávající krizový nástroj a doplnil starší systém kvantitativního uvolňování, který v současné době každý měsíc kupuje dluhopisy za 20 miliard eur, dodává zpráva.

Ruský prezident Vladimir Putin si včera vybral vhodný okamžik, aby využil páky své země jako velmoci na ropě a plynu. Ve středu, kdy evropské referenční ceny plynu vzrostly za několik minut o 40 %, Putin ceny uklidnil nabídkou pomoci a stabilizace. Rusko by podle něj letos mohlo potenciálně exportovat rekordní objemy tohoto klíčového paliva, což by mohlo vést k rychlé certifikaci kontroverzního plynovodu Nord Stream 2.

Pro oděvní průmysl bylo pozitivní zprávou, že si Levi Strauss připsal za třetí čtvrtletí prodeje, které překonaly očekávání Wall Street, což je známkou toho, že spotřebitelé jsou stále ochotni nakupovat oblečení navzdory přetrvávající nejistotě ohledně Covid-19. Levi, stejně jako ostatní výrobci oděvů, se potýká s problémy s dodavatelskými řetězci a výpadky továren ve Vietnamu, významném průmyslovém centru.