Volby v Česku ONLINE: O směřování země - příští Sněmovně, vládě či rozpočtu a dluzích

Voliči v Česku dnes od 14:00 začínají rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová Sněmovna, a tím i budoucí vláda. Svými hlasy ovlivní také to, co přinesou příští zákony nebo jakou podobu bude mít státní rozpočet minimálně na příští rok či přístup reprezentace státu k zadlužení. Určovat by to mohli zástupci 22 stran a hnutí nebo jejich koalic. Práh dolní komory ale v roli poslanců překročí 200 z 5242 kandidátů. Volební místnosti se otevřely dnes ve 14:00 na téměř 15.000 místech země, ve 22:00 se uzavřou. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební dění a povolební vyjednávání pro vás sledujeme na Patria.cz ONLINE (feed se může několik vteřin načítat) ode dneška přes celý volební víkend.

Výsledky voleb se po uzavření volebních místností v sobotu začnou postupně objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Voličské hlasy mimo jiné předurčí, zda bude pokračovat vláda Andreje Babiše (ANO), nebo většinu v dolní komoře získají koalice Spolu a Pirátů se Starosty. Pro Babiše jsou podle jeho vyjádření nynější sněmovní volby politicky nejdůležitější. Předem vyloučil pouze vládní spojenectví s Piráty. Jejich představitelé vyloučili vládu s Babišem stejně jako lídři STAN a koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle nich jsou volby šancí na změnu dosavadního stylu vládnutí.

Hlasovací lístky dostalo více než osm milionů voličů do poštovních schránek. Kdo je neobdržel, může si je vyzvednout ve volební místnosti, kam patří podle místa bydliště. Mimo domovskou obec je dostane od volebních komisařů tam, kde bude hlasovat s voličským průkazem. Do volební místnosti si lidé musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Bez toho jim volební komisaři neumožní hlasovat. Na hlasovacím lístku vybrané strany, hnutí či koalice mohou lidé dát nejvýše čtyřem konkrétním kandidátům takzvané přednostní hlasy tím, že zakroužkují pořadové číslo před jejich jménem.