Volby v Česku: Vítězem je SPOLU, na mandáty ANO. Koalice mají jasnou většinu ve Sněmovně. Sledujeme online

Volební vítězství v parlamentních volbách v Česku slaví koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Vládní hnutí ANO skončilo těsně druhé, koalice Pirátů se STAN třetí před hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Další strany se do Sněmovny nedostaly. Dvě koalice skládají ve Sněmovně většinu. Pod pěti procenty zůstaly dosavadní partneři ANO, tedy vládní ČSSD a KSČM, která menšinovou vládu podporovala. Předseda ČSSD Jan Hamáček už oznámil, že rezignuje. Volební účast se pohybuje kolem 65,5 procenta, v minulých sněmovních volbách dosáhla 60,84 procenta. Volební dění a povolební vyjednávání pro vás sledujeme na Patria.cz ONLINE přes celý volební víkend.

Vyjednávání SPOLU a PirSTAN začnou ještě dnes

Koalice Pirátů a STAN by měla ještě dnes večer začít vyjednávat s koalicí Spolu o možnosti sestavit budoucí vládu, řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Předseda ODS Petr Fiala oznámil jednání s koalicí Pirátů a Starostů do 24 hodin. Výsledky voleb jsou podle něj jednoznačné. Prezident Miloš Zeman podle něj většinu nemůže ignorovat. Ten přesto přijme v neděli v 11:00 na zámku v Lánech předsedu hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše, sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Pražský hrad také podle něj připravuje Zemanovo prohlášení. Publikováno bude v neděli na webu a na sociálních sítích. Babiš tvrdí, že schůzka byla plánována již dříve a jejím obsahem nebude povolební vyjednávání, které dle jeho slov má začít až ve středu. Na sociálních sítích se objevily nezdrojované a nijak nepotvrzené spekulace o konci prezidentského mandátu Miloše Zemana.

Případná nová vláda koalice Spolu a dvojkoalice Pirátů a STAN bude podle jihočeského hejtmana a šéfa Asociace krajů Martina Kuby (ODS) vyžadovat velké kompromisy. Bude muset řešit zadluženost země, problémy v automobilovém průmyslu s chybějícími čipy i rostoucí ceny elektřiny. Sněmovní volby podle něj byly referendem, zda má dál vládnout Andrej Babiš (ANO). Předseda STAN Vít Rakušan podle dosavadních výsledků získal více preferenčních hlasů než Babiš.

Část ANO chce jednat se SPOLU

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) dnes novinářům řekl, že by přivítal, kdyby vládu sestavilo jeho hnutí s koalicí Spolu. Právo sestavit vládu by podle něj měla dostat vítězná strana, i když budou mít koalice Spolu a Pirátů se Starosty ve Sněmovně dohromady většinu hlasů. O povolebním uspořádání bude ANO podle vicepremiéra Karla Havlíčka chtít jednat s jednotlivými stranami. Těsná většina koalic nemá příliš velkou perspektivu, uvedl dříve Havlíček, sám zástupce menšinové vlády. Podle Vondráka se ještě dnes pravděpodobně sejde výbor hnutí, který sestaví povolební vyjednávací tým. Podle Havlíčka bude povolební vývoj záviset také na prezidentovi, který předem avizoval, že dá možnost sestavit vládu předsedovi vítězné strany, nikoli koalice. Vítězem na počet hlasů je SPOLU, vítězem na mandáty ve Sněmovně ANO.

ČSSD venku ze Sněmovny, Hamáček končí



Do Sněmovny se poprvé za dobu samostatné ČR nedostane ČSSD. V roce 2017 měla 7,27 procenta a 15 mandátů. Nyní má její klub 14 poslanců, když Jaroslav Foldyna loni přešel do SPD. Kvůli volebnímu výsledku rezignuje Hamáček na funkci předsedy strany. Složit účty a skončit chce na jednání předsednictva strany, které svolalo vedení na 25. října, řekl Hamáček novinářům v pražském Lidovém domě, kde má vládní strana svůj volební štáb. ČSSD popřál, aby chytla druhý dech a za čtyři roky se do Sněmovny vrátila.

Ze hry také KSČM, celé vedení rezignuje



Komunisté se nedostanou do Sněmovny poprvé od vzniku strany v roce 1921. Podle propočtů ČTK získali 3,68 procenta. V roce 2017 měli 7,76 procenta a 15 mandátů. KSČM, která letos slavila 100. výročí, zatím ve Sněmovně nechyběla, doposud byla vždy v opozici. Podporovala ale poslední menšinovou vládu ANO a ČSSD.

SPD "na svém"



Hnutí SPD udrželo ve volbách své pozice, i když mu mezi vlasteneckými stranami stoupla konkurence, ocenil při hodnocení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny předseda SPD Tomio Okamura. Povolební jednání budou podle něj dlouhá, SPD je na ně připravena, řekl novinářům ve volebním štábu SPD v pražském hotelu Duo.

Volební účast vzrostla, ne dramaticky



Volební účast se pohybuje kolem 65,5 procenta, v parlamentních volbách byla vyšší naposledy v roce 1998, tehdy přišlo volit 74 procenta voličů. Ve sněmovních volbách před čtyřmi roky odevzdalo hlas téměř 61 procent oprávněných voličů. Bylo to více než v roce 2013, ale zároveň třetí nejnižší účast od vzniku České republiky. Nejmenší byl zájem o sněmovní volby v roce 2002, kdy k urnám přišlo 58 procent voličů. Naopak zatím nejvyšší volební účast byla hned v prvních sněmovních volbách po vzniku ČR, poslance si v roce 1996 přišlo vybrat více než 76 procent voličů.

Milion chvilek chystá akci, pokud Zeman pověří Babiše



Pokud prezident Miloš Zeman pověří Babiše sestavením vlády, i když demokratické strany získají ve Sněmovně většinu, bude podle představitelů Milionu chvilek čas k nějaké akci. V rozhovoru s ČTK to řekl před sečtením výsledků voleb předseda spolku Benjamin Roll. Zatím neví, jestli půjde o demonstrace. Milion chvilek na svých shromážděních v posledních čtyřech letech vyzýval strany demokratické opozice ke spolupráci. Na pražské Letné jeho požadavky podpořilo kolem 250.000 lidí.

Analytici: Vláda koalic, odpovědný rozpočet, klidná koruna





Nová vláda, která pravděpodobně časem vzejde z parlamentních koalic, zřejmě povede k odpovědnější rozpočtové politice, shodli se analytici oslovení ČTK. Zásadnější reformy vzhledem k roztříštěnosti koaličních stran nečekají. Podle nich výsledky voleb neovlivní vývoj kurzu koruny.

Výsledky voleb se po uzavření volebních místností postupně plní na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Favoritem ve volbách bylo vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které by podle průzkumů mohlo získat nejméně čtvrtinu hlasů. Druhé místo patřilo koalici Spolu, kterou vytvořily ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, a třetí příčka koalici Pirátů a Starostů. Místo ve Sněmovně mělo podle průzkumů jisté hnutí SPD Tomia Okamury. Kolem pětiprocentní hranice se pohybovaly KSČM, ČSSD a hnutí Přísaha bývalého policisty Róberta Šlachty. Z ostatních uskupení si v průzkumech vedla nejlépe Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky.