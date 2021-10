Odpoledne pozitivní pro akcie, komodity dál stoupají

Energetické i průmyslové komodity dál stoupají, když poptávku zvedají nedostatečné zásoby, ale také nákupy motivované ochranou proti inflaci. Výnosy dluhopisů se spolu s tím zvyšují, dnes německý 10Y o 3 bazické body. Na druhou stranu se ale akciím odpoledne daří lépe než zrána.

Na trzích se bude i nadále spekulovat o tom, jak moc energetická krize dolehne na průmysl, o kolik drahé komodity zvednou inflaci, jak dlouho bude tento efekt trvat, kam dotlačí centrální banky utáhnout měnové podmínky a o kolik to všechno utlumí už tak zpomalující hospodářský růst. Pro tentokrát se zdá, že se debata vychýlila směrem k názoru, že inflační důsledky budou přechodné a dopad na hospodářství relativně malý. Podstatné zprávy, které by sentiment formovaly, však začátkem týdne nepřišly.

Podstatnější tedy bude zhodnocení nových dat či firemních výsledků, které začnou chodit v příštích dnech.

Americké akciové indexy se nacházejí zhruba půlprocento v plusu. V Evropě se nadále obchoduje smíšeně, ale pozice klíčových indexů jsou většinu lepší než ráno. DAX je -0,2 pct a citelně klesají Itálie a Španělsko, ovšem CAC 40 se dostává těsně do plusu, AEX roste o 0,2 pct a FTSE 100 už o 0,6 procenta. Eurodolar už nemá sestupnou tendenci jako ráno a vrátil se nad 1,1570.

Pro korunu je nakonec dnešek pozitivní, když na obou hlavních párech posiluje o 0,2 procenta. Vůči euru se obchoduje na 25,38. Dnes vyšla vyšší domácí inflace, která upevňuje rychlejší postup ČNB při zvyšování úrokových sazeb. Mírně pozitivně můžeme hodnotit i výsledek voleb. Nakonec to ale nevypadá, že by tyto zprávy měly velký dopad. Zlotý s forintem posílily ještě více a spíše to tedy vypadá, že region využil odpolední zlepšení sentimentu na trzích.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3811 -0.3416 25.5042 25.3406 CZK/USD 21.9285 -0.3544 22.0405 21.8840 HUF/EUR 359.2400 0.3241 361.9920 358.6672 PLN/EUR 4.5848 0.7187 4.6172 4.5799

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4662 0.1270 7.4714 7.4445 JPY/EUR 131.0720 0.9360 131.1800 130.2930 JPY/USD 113.2350 0.9000 113.3350 112.6130

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8489 -0.0724 0.8496 0.8471 CHF/EUR 1.0723 -0.0853 1.0749 1.0708 NOK/EUR 9.8966 0.1173 9.9222 9.8248 SEK/EUR 10.1231 0.0966 10.1312 10.0495 USD/EUR 1.1573 0.0307 1.1587 1.1552

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3570 -0.8441 1.3701 1.3565 CAD/USD 1.2462 -0.0710 1.2475 1.2446