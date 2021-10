Tripartita se shodla na využití Antiviru u automobilek. Firmám chce vláda odpustit platby za zelené zdroje

Automobilky a jejich dodavatelé by kvůli omezení výroby měli začít čerpat příspěvky z programu Antivirus. Stát by jim mohl proplácet 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Shodla se na tom dnes tripartita. Po jednání to na tiskové konferenci řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Tuto podporu pro automobilový průmysl chce vyjednat v Evropské komisi. Vláda by mohla o spuštění programu jednat nejpozději 7. listopadu, dodal Babiš. Stát by kromě toho mohl odpustit firmám až osm miliard Kč na poplatcích za obnovitelné zdroje, podobně jako u domácností.



Z programu Antivirus se proplácely výdělky v zavřených provozech i náhrady mezd lidem v karanténě či firmám s výpadkem poptávky, surovin a personálu kvůli covidu. Peníze je možné podle evropských pravidel poskytovat do konce roku, jedná se o prodloužení do konce července příštího roku. Zatím by podniky mohly pobírat peníze za říjen a listopad.

Stát by kromě toho mohl odpustit firmám až osm miliard Kč na poplatcích za obnovitelné zdroje, podobně jako u domácností. Důvodem je skokové zdražování elektřiny. Bude o tom s nimi dál jednat, uvedl po jednání tripartity vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).



Premiér chce zároveň tento týden v Bruselu s Evropskou komisí otevřít téma zastropování cen emisních povolenek, které jsou jednou z příčin zdražování elektřiny v celé Evropě, a zamezení jejich spekulativních nákupů.