Úvod týdne v USA ve znamení technolgií

Pondělní obchodování v USA nepřineslo žádné výraznější změny na trhu. Bez výraznějších nových impulsů se tak obchodovalo jen s malou volatilitou a za menších objemů. To neplatí úplně o technologickém Nasdaqu (+0,8 %), který přece jen zaznamenal o něco zajímavější pohyb než ostatní akciové indexy. Důvodem může být probíhající výsledková sezóna a očekávání investorů, že právě technologickým společnostem se bude dařit lépe než zbytku trhu. Osobně se domnívám, že by to mohla být pravda. Obecně věřím, že výsledky nedopadnou špatně i v jiných sektorech, ovšem výhled do dalšího období může být problematičtější vzhledem k mnohým výzvám/obavám na trhu - ať už dražší ceny energií či nejistotu v dalším vývoji epidemie Covidu 19. V neposlední řadě pak mnoho společností trápí i výpadky v dodavatelském řetězci, obzvláště pak ve výrobě čipů. Právě proto věřím, že technologické firmy, primárně pak polovodičový sektor, by mohly mít výhled do dalších čtvrtletí o poznání lepší než zbytek trhu.

Nasdaq však dnes táhlo vzhůru jen několik větších jmen (Apple +1,2 %, +1 %, +3,8 %, Alphabet +0,9 %, +3,3 %, +1,7 %, +1,5 %), zdaleka tak tedy nelze říct, že by rostl plošně. Po několika výrazných růstových týdnech v energetickém sektoru došlo k mírnému zpomalení kvůli obavám ze zasedání OPECu, které bude nadcházející víkend. Dá se očekávat, že mnozí investoři možná vyberou nemalé zisky z posledních dní a nebudou riskovat případné navýšení těžby ropy zeměmi OPECu spojené s možným ochlazením cen černého zlata. Nejslabším článkem dne pak byl telekomunikační (AT&T -1,5 %, -0,7 %) a farmaceutická sektor (Pfizer -0,4 %, Abbvie -1,7 %Bristol-Myers -2,4 %).