Akcie China Evergrande se propadly o 14 procent a Tesla vykouzlila doposud nejlepší čtvrtletí, futures jsou v červeném

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FSTE 100 -0,4 % a DAX -0,5 %.

Petrus Advisers se vyjádřili, že Moneta by neměla dále usilovat o dohodu s PPF a měla by vyloučit transakci za implicitní cenu o 10 % nižší než je ta tržní. Petrus odhaduje cenu Monety minimálně na 100 Kč.

Americká automobilka Tesla dosáhla ve třetím kvartálu letošního roku svého nejlepšího čtvrtletního výsledku. Čistý zisk automobilky činil 1,62 miliardy dolarů. To je zhruba pětkrát více než ve stejném období před rokem. Meziročně se výrazně zvýšily i příjmy a počet prodaných vozů. Příjmy automobilky dosáhly 13,76 miliardy dolarů a meziročně vzrostly o 57 procent. Údaj ale zůstal mírně za očekáváním analytiků, kteří odhadovali hodnotu kolem 14 miliard dolarů.

Do Evropy se vracejí opatření proti koronaviru. U nás se bude opět vyžadovat nošení respirátorů ve vnitřních prostorech, Lotyšsko zavírá bary a obchody a Rusko, kde týdenní infekce dosáhly svého historického maxima, bude mít od 30. října do 7. listopadu ``nepracovní dny.'' Velká Británie zatím omezení nezavádí, navzdory nárůstu infekcí, hospitalizací i úmrtí, řekl ministr zdravotnictví Sajid Javid.

Akcie skupiny China Evergrande Group klesly až o 14 % poté, co tento developer ukončil diskuse o prodeji podílu ve své divizi správy nemovitostí, což ji mělo poskytnout velkou infuzi likvidity a navýšit šance na odvrácení bankrotu. Obchodování s Evergrande bylo kvůli této velké transakci od začátku měsíce pozastaveno. Hotovostní krize tohoto giganta se stala jedním z největších rizik pro čínskou ekonomiku, což narušilo důvěru v realitní sektor, který podle některých odhadů představuje téměř čtvrtinu hrubého domácího produktu.

PayPalse zajímá o akvizici společnosti Pinterest za 45 miliard dolarů, což by mohla být největší technologická dohoda roku a mohla by posunout tuto platební společnost blíže jejím ambicím stát se „super aplikací“. Pod generálním ředitelem Danem Schulmanem se PayPal zaměřil na to, že se stane jednotným obchodem na všechno, od věcí po finance, podobně jako čínský Alipay nebo WeChat. Plánuje zavést řadu nových služeb, včetně spořicích účtů s vysokým výnosem a možností investování do akcií.

Bitcoin se ve středu dotkl maxima téměř 67 000 USD díky úspěšnému spuštění prvního amerického ETF, což je další krok do mainstreamu financí. Tato kryptoměna v roce 2021 vzrostla přibližně o 120 % a někteří věří, že meta 100 000 dolarů je opět v dohledu.







