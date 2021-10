Výsledky velkých technologických firem zklamaly

Akcie ve Spojených státech se během obchodní seance obchodovaly smíšeně. Ve větším rozletu jim bránily především výsledky těžkých vah technologického sektoru Applu a Amazonu. Obě společnosti reportovaly horší čísla než bylo očekávání analytiků a navíc vyjádřily obavy týkající se dodavatelských řetězců. současně odkryl 20% podíl ve společnosti Rivian, která chce vyrábět elektrická SUV. Ve světě technologických gigantů rezonovalo přejmenování na Meta Platforms Inc.



Na trhu je v současné době dost rizik. To největší přichází v restriktivnější monetární politice centrálních bank. Opouštění od vládních programů odkupu korporátních dluhopisů a poté navazující postupné zvyšování úrokových sazeb bude stahovat z trhu obří likviditu. Inflační tlaky podle všeho budou přetrvávat delší dobu, než se jevilo před ještě pár týdny. Výše zmíněné problémy s dodavatelskými řetězci mohou přetrvat až do Q2/22. Dalším strašákem mohou být i vyšší korporátní daně v USA, které dokáží také trhem solidně zahýbat. Uvidíme, jak dlouho ještě vydrží rekordní úrovně jednotlivých indexů.



Wall Street aktuálně: Dow Jones +0,2 %; S&P +0,2 %; Nasdaq +0,3 %