Obchodování v USA: Tesla ztrácí důvěru investorů

Dnešní obchodní seance se nesla v duchu větších cenových pohybů, když hlavní indexy ukončily nejdelší rally od roku 2017. Index S&P tak klesl poprvé po devítí dnech. Nedařilo se především finančním titulům, které se dostaly pod tlak, když klesaly výnosy desetiletých dluhopisů na nejnižší úroveň za posledních sedm týdnů. odespala více jak 10% poté, co se trhem nesla informace, že E. Musk prodává část pozice Tesly, aby pokryl své osobní dluhy a také po zjištění, že bratr Muska Kimbal prodával už den předtím, než E. Musk tweetoval o zámýšleném prodeji.



Výrazně se nedařilo po sníženém výhledu společnosti Paypal, která v průběhu obchodování ztrácela více jak deset procent. Dařilo se po oznámení záměru rozdělit firmu do tří subjektů.



Zítřejší data CPI a počet žádostí o podporu by mohly napovědět, kam se trhy vydají v nejbližších dnech.







Wall Street závěr: Dow Jones -0,3 %; S&P -0,3 %; Nasdaq -0,6 %