Technologie tentokrát vítězem seance, TSLA -0,42 %

Čtvrteční obchodní seance na zámořských trzích nepřinesla žádná makro data a to z důvodu bankovních prázdnin ve Spojených státech díky svátku Veterans´Day.



Obchodování bylo ovšem odlišné oproti včerejšku a hlavně znamenalo obrat v trendu a akciové indexy umazaly část ztrát, které nabyly v úvodu tohoto týdne, primárně jmenovitě technologický Nasdaq Composite.



Druhý obchodní den mají za sebou akcie Rivian Auto. Společnost, která ještě nezačala generovat příjmy, si ve středu připsala devětadvacet procent a i dnes pokračovala ve skvělé rally, při které dokonale využila IPO efektu a přidala dalších 22 %. Zajímavostí je, že tržní kapitalizace je více jak 100 miliard dolarů, což je hodnota vyšší než u zaběhlé automobilky , RIVN +22,10 %.



Další titul je ze stejného indexu a dá se i říci ze stejného sektoru a to automobilka . Její akcie prožívají za tento týden poměrně strmý pád a to po anketě Elona Muska na Twiteru o prodeji 10 % svých akcií. S touto anketou prodej akcií úplně nesouvisí, vzhledem začátku této operace s datem 14. září. Elon Musk již prodal akcie za téměř 5 miliard dolarů, ovšem stále drží více jak 166 milionů akcií společnosti. Tento krok činí americký miliardář díky daňové optimalizaci související s uplatněním opcí, TSLA -0,42 %.



Následujícím zmíněných výrobcem elektromobilů je čínská automobilka NIO, která posílila a to po úpravě 12M Tgt od analytika . Ten ve své zprávě uvedl, že automobilka by si měla udržet své dominantní postavení v Číně i přes rostoucí konkurenci, NIO +6,73 %.



Poslední jmenovitě zmíněným titulem je společnost , jejíž akcie se po reportu výsledků posunuli jižním směrem. Bohužel Disney při výsledcích selhal téměř na všech frontách a špatná čísla byla potržena předplatiteli Disney+, která zůstala rovněž za odhady trhu, DIS -7,08 %.



Vývoj ceny ropy byl dnes jak na houpačce a držel se v dvou dolarovém pásmu. Za turbulentním vývojem ceny za barel stála informace od kartelu OPEC, který varoval, že vyšší ceny energií mohou mít vliv na poptávku po komoditě, WTI 81,11 USD za barel, Brent 82,56 USD za barel.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,4 % (35.921 b.), S&P 500 posílil o 0,1 % (4.649 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,5 % (15.704 b.).