Patria zvyšuje cílovou cenu Pilulky, USA varují před agresí Ruska a futures se pohybují kolem nuly

Patria zvyšuje cílovou cenu Pilulky. Spojené státy varují, že by Rusko mohlo po anexi Krymu v roce 2014 znovu zvažovat nový útok na tohoto souseda. Moderna na konferenčním hovoru uznala, že existuje souvislost u mladších mužů a rizikem myokarditidy. Futures na evropské akcie se pohybují kolem nuly.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX +0,0 %.

Patria zvyšuje cílovou cenu Pilulky na 968 Kč z 804 Kč a ponechává doporučení Prodat. Vedení snížilo svůj výhled celoročních výnosů a zároveň snížilo svůj výhled na EBITDA marži poté, co návrat k normálnímu životu dopadá na růst této českého online společnosti. A regionální expanze do Maďarska byla odložena na neurčito. Na druhou stranu nad těmito negativy převážila nižší diskontní sazba WACC, která tvoří klíčovou složkou při oceňování rostoucích společností. To vedlo ke zvýšení cílové ceny, která však zůstává výrazně pod současnou tržní cenou.

Pojišťovna podepisuje partnerství s maďarskou CIG.

Spojené státy varují, že by Rusko mohlo po anexi Krymu v roce 2014 znovu zvažovat nový útok na tohoto souseda. Podobné napětí vypuklo už na jaře, kdy USA řekly, že Rusko poblíž hranic shromažďuje vojáky, tanky a válečná letadla. Ruský prezident Vladimir Putin ale následně ustoupil poté, co mu americký protějšek nabídl schůzku. Tento týden americký ministr zahraničí Antony Blinken znovu potvrdil závazek Ameriky vůči Kyjevu. Mezitím je Bělorusko obviňováno z podněcování migrační krize na svých hranicích s Evropskou unií, přičemž polští představitelé tvrdí, že za tím stojí také Putin. A s tím, jak se blíží zima, mají Rusko a Bělorusko velkou část Evropy pod palcem, pokud jde o zemní plyn.

Generální ředitel společnosti Elon Musk odprodal v souvislosti s anketou na Twitteru akcie své společnosti za 5 miliard dolarů. Ukazuje se ale, že některé transakce byly vypořádány již několik týdnů před tímto průzkumem.

Moderna uspořádala konferenční hovor, kde uvedla, že přínosy její vakcíny nadále převažují nad extrémně vzácným rizikem myokarditidy, a zároveň uznala, že existuje souvislost u mladších mužů. Tržní hodnota společnosti nedávno utrpěla ránu poté, co se několik evropských zemí zaměřilo na jiné vakcíny kvůli obavám z bezpečnosti. Tento měsíc do včerejšího uzavření trhu se akcie Moderny propadly o 35 %. Minulý měsíc přitom EU povolila použití posilovací dávky Moderny pro osoby s vážně oslabeným imunitním systémem.



Emmanuel Macron a Mario Draghi strávili téměř 10 hodin bilaterálními schůzkami a neformálně se dohodli, že měnová politika EU by měla v nadcházejících letech zůstat expanzivní, uvádějí informované zdroje. Usilují o to, aby se k nim připojil i nástupce po Merkelové, kterým bude pravděpodobně sociální demokrat Olaf Scholz.



Čínský vůdce Si Ťin-pching dosáhl zásadního politického průlomu, který by mohl vést k prakticky jeho neomezené vládě, když uzákonil takzvanou historickou rezoluci. Komuniké vedení komunistické strany vyzvalo Čínu, aby se „sjednotila kolem strany se Si Ťin-pchingem v jejím jádru“, aby do roku 2049 dosáhla svých cílů. Také ohlásilo přechod Hongkongu od „chaosu k vládnutí“ a zopakovalo Siův postoj k Tchaj-wanu. Před Si Ťin-pchingem to byl pouze komunistický zakladatel Mao Ce-tung a reformátor Teng Siao-pching, kteří schválili historickou rezoluci – a oba stáli v čele stranické politiky až do smrti.