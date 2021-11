Evropské akcie míří dolů. Ve hře pandemie i spekulace o měnové politice

Nová vlna koronaviru nedovoluje trhům vrátit se do větší pohody, naopak dál nahlodává investorskou náladu. Vedle lockdownu v Rakousku a na Slovensku vyzývá kancléřka Merkelová k tvrdším opatřením proti šíření viru i v Německu. A situace se zhoršuje také v Číně, jejíž boj za nulový výskyt nechává evidentní šrámy na ekonomice. Zároveň může vyvolávat obavy z nového přiškrcení dodavatelských řetězců, jež je pro globální ekonomiku především nabídkovým inflačním šokem.

Naproti tomu nálada v ekonomice zůstává velmi solidní, jak ukazují už listopadové indexy PMI. Za eurozónu se překvapivě dál zlepšil index v průmyslu i službách. Hodnoty 58,6, respektive 56,6 bodu naznačují slušnou dynamiku expanze aktivity.

Zástupce ECB Villeroy de Galhau uvedl, že banka to myslí vážně s ukončením pandemického programu PEPP v březnu. Překvapivější je však vyjádření, že ECB možná nebude potřebovat navyšovat pravidelné nákupy aktiv, aby tak vykryla výpadek nákupů dluhopisů. Předkrizový program by se prý měl postupně adaptovat a zůstat otevřený co do tempa a načasování.

Po potvrzení Jeroma Powella v čele Fedu se trhy zaměřují na jeho budoucí kroky. Zdá se, že ustupují sázky na vysoce podpůrnou politiku a naopak získávají na síle spekulace, že QE bude rušeno rychleji, než Fed nyní uvádí. V tomto smyslu se vyjádřil i jeden z bankéřů, Raphael Bostic, podle něhož bude Fed možná muset odbourávání měnového stimulu urychlit kvůli sílící zaměstnanosti a rychlejší inflaci. To by potom umožnilo i dřívější zvedání sazeb.

Výnosy dluhopisů dnes stoupají. V Evropě je akcent na delším konci křivky, citlivém na QE. Německý 10Y výnos tak roste o 5 bazických bodů. V zámoří naopak rostou více kratší splatnosti při spekulacích o sazbách. Pokles eurodolaru se přerušil a pár lehce stoupá na 1,1260.

Akcie citelně ztrácejí: Index DAX je dole o 1,1 pct, FTSE 100 klesá o 0,3 pct, CAC 40 slábne o 0,9 procenta a AEX už je -1,4 pct. Menší ztráty dopoledne sledujeme na amerických futures. Dál dolů směřuje zlato. Ropa klesá o procento, když výhled koordinovaného uvolnění strategických zásob převažuje nad rizikem, že OPEC+ zareaguje utažením svých kohoutů. Koruna se dopoledne z místa nehýbe.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4352 -0.0830 25.5080 25.4159 CZK/USD 22.5920 -0.2605 22.6970 22.5645 HUF/EUR 371.3617 0.2935 372.0698 369.7000 PLN/EUR 4.7180 0.2019 4.7188 4.7031

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1912 -7.9777 7.2001 7.1697 JPY/EUR 129.1860 -2.1604 129.3930 128.8960 JPY/USD 114.7515 -0.0827 115.1540 114.4850

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8416 0.3202 0.8444 0.8384 CHF/EUR 1.0491 0.0754 1.0499 1.0468 NOK/EUR 10.0649 0.6643 10.1045 10.0369 SEK/EUR 10.1124 -0.0732 10.1312 10.1135 USD/EUR 1.1258 0.1691 1.1275 1.1230

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3839 0.0000 1.3870 1.3818 CAD/USD 1.2727 0.3699 1.2741 1.2703