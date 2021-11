EU plánuje vlastní verzi Hedvábné stezky. Do světové infrastruktury chce mobilizovat investici 300 miliard eur

Evropská unie chce do globální infrastruktury a dalších projektů mobilizovat investice za 300 miliard eur. Plánem Globální brány (Global Gateway) hodlá konkurovat čínskému projektu nové Hedvábné stezky, který někteří evropští politici hodnotí kriticky. Informoval o tom dnes list Financial Times s odvoláním na návrhy Evropské komise. Při shánění peněz se bude Brusel spoléhat i na soukromý sektor, veřejné investice a členské státy.



Sumu 300 miliard eur chce Brusel do světové infrastruktury investovat do roku 2027. Bude zahrnovat finance EU, členských států, evropských finančních institucí a národních rozvojových bank. Podle dokumentu bude též usilovat o "financování ze strany soukromého sektoru a jeho expertizu". Komise má podle listu FT plán představit ve středu.



Čína se v posledních letech snaží svými projekty posílit vzájemný obchod a zvýšit své investice i vliv ve většině asijských zemí, ale i na dalších kontinentech. Pomoci k tomu má vybudování sítě železnic, přístavů a další infrastruktury. Řada evropských zemí či Spojené státy to vnímají jako nezdravé posilování vlivu čínského totalitního režimu a chtějí jej vyvážit.



Některé země zapojené do projektu nové Hedvábné stezky si stěžují, že podmínky zadlužení v rámci iniciativy jsou zatěžující a že některé projekty mají nedostatečné ekologické nebo stavební normy.



Plán Globální brány není výslovně koncipován jako alternativa k čínskému projektu. Návrh však zdůrazňuje, že poskytne možnost "založenou na hodnotách" a "etický přístup". Brusel chce přednostně investovat do digitalizace, zdravotnictví, klimatu, energetiky a dopravy, ale též do vzdělání a výzkumu.



Zhruba 135 miliard eur z plánovaných investic budou činit záruky z nového Evropského fondu udržitelného rozvoje plus. Do projektu se zapojí i Evropská investiční banka se sídlem v Lucemburku. Grantové financování ve výši až 18 miliard eur má pocházet z jiných programů EU.