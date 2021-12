Výnosová křivka zplošťuje a americké akcie obracejí dolů

Vstup hlavních evropských trhů do nového týdne byl většinou solidní, ale Amerika po otevření zavelela k poklesu. Londýn byl už ráno velmi opatrný a držel se mimo rostoucí skupinu trhů na kontinentě. V tomto případě jde hlavně o obavy z omikronu, který se hrozí v zemi rychle rozšířit. Premiér Johnson nevyloučil další opatření proti viru, což je záležitost, které se trhy obávají.

Postupně ale pokles převládl a podle nás nikoli na základě obav z omikronu jako spíše kvůli Fedu. Americká výnosová křivka dnes hodně zplošťuje při poklesu delších výnosů (10Y je -5 bps) a stabilitě těch kratších. To by odpovídalo obavám, že chystané rychlejší odebírání podpory uškodí ekonomice. Výsledek zasedání se dozvíme ve středu a do té doby budou investoři ladit pozice. Může tak docházet k větším pohybům oběma směry.

S&P 500 je nyní dole o 0,7 pct, Nasdaq ztrácí 0,8 procenta. V Evropě je stále těsně v zeleném DAX , ale CAC klesá o 0,7 pct, FTSE 100 je níž o 0,8 procenta a AEX registruje půlprocentní ztrátu. Eurodolar od dopoledního poklesu už nemá jasný směr a nachází se u 1,1275. Nová data ani zásadní zprávy dnes nechodily.

Koruně nepomohly nové komentáře centrálních bankéřů k ziskům. Naopak dnes česká měna oslabila o půl procenta proti postupujícímu dolaru a menší ztráty na 25,42 registruje i na páru s eurem. Tomáš Holub uvedl, že by se základní úroková sazba mohla na jaře dostat až na 4 procenta. Guvernér Rusnok odhaduje na blížícím se prosincovém zasedání debatu nad zvýšením sazeb o 25 či 50 bazických bodů. Podle Marka Mory by to mělo být rozhodování spíše mezi 50 a 75 body. A Aleš Michl už nyní uvedl, že bude znovu hlasovat pro stabilní sazby.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3974 0.2312 25.4251 25.2985 CZK/USD 22.5025 0.4666 22.5430 22.3790 HUF/EUR 367.7481 0.5947 368.5724 365.4293 PLN/EUR 4.6335 0.3552 4.6345 4.6064

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1867 -8.0443 7.1930 7.1656 JPY/EUR 128.0745 -0.2049 128.3130 127.9950 JPY/USD 113.4680 0.0145 113.7270 113.4500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8533 -0.1282 0.8539 0.8501 CHF/EUR 1.0407 -0.0053 1.0431 1.0403 NOK/EUR 10.2324 0.9614 10.2351 10.0982 SEK/EUR 10.2742 0.2650 10.2743 10.2239 USD/EUR 1.1287 -0.2201 1.1298 1.1261

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4047 0.7656 1.4065 1.3933 CAD/USD 1.2817 0.7463 1.2820 1.2729