Rozbřesk: Krátké shrnutí roku 2021 pro českou ekonomiku

Rok 2021 je už téměř za námi, a tak se sluší udělat na základě zatím dostupných dat první předběžné shrnutí toho, jak si vedla česká ekonomika v době pokračující pandemie.



První polovinu roku jednoznačně poznamenal lockdown, ke kterému logicky došlo v důsledku předvánočního rozvolnění, a který zasadil další ránu zejména poskytovatelům služeb v oblasti HORECA. Ti se v podstatě nestačili vzpamatovat ani z ran předchozího roku a už opět zavírali své provozovny. Reálné tržby hotelů se propadly ve srovnání s rokem 2019 na pětinu, restaurací na zhruba 40 %. Průmysl – jako nejsilnější odvětví však odolával, i když se musel dál vypořádávat s prodlužujícími se lhůtami zahraničních dodavatelů, vysokými cenami dopravy a nově i absolutním nedostatkem čipů a dalších komponent pro automobilový průmysl. S „restartem“ světové ekonomiky navíc přišla vlna masívního růstu cen surovin a energií, která vybudila výrobní a posléze i spotřebitelskou inflaci.



Z prozatímních výsledků je však evidentní, že tuto etapu česká ekonomika ustála mnohem lépe než v přecházejícím roce. Velmi rychle se totiž rozjela do té doby utlumená domácí poptávka, kterou podpořily i vytvořené vysoké úspory z dob několika předchozích lockdownů. Navzdory loňskému propadu navíc ČR nezažila žádnou masívní vlnu nezaměstnanosti jako při předchozích recesích, která by ji mohla na delší dobu ochromit. Obrovský přebytek volných pracovních míst situaci zajistil, že už letos dokonce míra nezaměstnanosti začala opět klesat a významná část firem v průmyslu a ve stavebnictví dokonce stále považovala chybějící zaměstnance za jednu z hlavních překážek svého rozvoje. Při pohledu na přesuny pracovníků mezi odvětvími je pak vidět, že náš trh práce přece jen není až tak neflexibilní, jak se občas uvádí. A flexibilitu celé ekonomiky nakonec naznačují i data z posledních měsíců letošního roku, kdy se rozjela další vlna pandemie. Zatím z nich totiž vyplývá, že ani ve zhoršených podmínkách navíc poznamenaných inflační „tsunami“ česká ekonomika nepropadá do recese.



TRHY

Koruna

S blížícím se koncem roku a klesající likviditou se koruně podařilo připsat si další zisky a otestovat hranici 24,90 EUR/CZK. Skutečná síla úrokového diferenciálu se však na koruně začne projevovat spíš až na začátku nového roku, kdy se znovu naplno rozjede obchodování a začnou přicházet nová čísla z ekonomiky.



Zahraniční forex

Za absence nových dat z ekonomiky se pozornost trhů v době klesající likvidity před koncem roku opět zaměřila na vysoká čísla o šíření omikronu. Dolar proto spolu s akciemi včera mírně ztrácel a přiblížil se na dohled hranice 1,14 za euro. Silný impuls k hledání nového směru však přinese až příští týden, kdy začnou opět přicházet silná data z obou stran Atlantiku. V prvních dnech nového roku to budou především PMI a ISM, které mimo jiné ukážou, jak se daří firmám získávat nové zakázky a jak moc v závěru roku zesílily nákladové inflační tlaky.