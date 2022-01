Rozbřesk: Výhled na korunu - silnější kvůli ČNB i blížícímu se inflačnímu vrcholu

Česká koruna se ke konci roku po překvapivém růstu domácích sazeb dostala opět na pozitivní vlnu a prorazila úroveň 25,00 EUR/CZK. Agresivnější politika ČNB i prolomení klíčových bariér nás vedla k přepsání střednědobého výhledu na českou měnu - výhled posilujeme zejména pro nejbližší měsíce.



Guvernér Rusnok po prosincovém zasedání otevřeně přiznal, že nová zimní prognóza (v únoru 2022) přinese výrazně vyšší inflační trajektorii než ta listopadová a sazby se mohou přiblížit k 5 %. My sice oproti centrální bance vnímáme citlivěji směrem k roku 2022 i některá protiinflační rizika (která by mohla jestřáby v bankovní radě brzdit) – například pomalejší růst mezd v průmyslu. Tato rizika ovšem nebudou úplně patrná v nejbližších měsících roku 2022. Proto nově očekáváme, že centrální banka ještě na únorovém a březnovém zasedání zvýší sazby kumulovaně o dalších 75 bps na konečných 4,5 % (s rizikem, že ČNB udělá více).



Trhy sice už takový pohyb sazeb více méně očekávají, ale vyšší domácí sazby a úrokový diferenciál vůči eurozóně mohou koruně ještě pomoci. A to zejména ve chvíli, kdy se inflace na vyspělých trzích (USA, EMU) dostane na začátku roku 2022 za svůj vrchol - (to by mělo obecně přinést úlevu celému spektru rozvíjejících se trhů.



Komplikací pro korunu však bude nárůst míry zajištění exportérů ke konci roku 2021 a slabý výkon obchodní bilance - exportně zaměřený průmysl kvůli výpadkům v subdodávkách v roce 2021 klopýtal a nejinak tomu pravděpodobně bude alespoň v první polovině roku 2022. I proto, přes pozitivní revizi našeho výhledu, nadále očekáváme v roce 2022 o něco pomalejší zisky české měny než poslední prognóza ČNB (náš cíl pro 6M je okolo 24,50 EUR/CZK, ČNB má 24,10 EUR/CZK).





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna lehce zpevnila a na vlně akciového optimismu se posunula do blízkosti 24,80 EUR/CZK. V tomto týdnu ji kromě nálady na globálních trzích bude zajímat výsledek domácího průmyslu a zahraničního obchodu - ten by se mohl po delší době dostat alespoň na čas ze záporných hodnot. Klíčovým číslem bude však příští týden prosincová inflace - její nárůst může teoreticky koruně ještě pomoci rozšířit stávající zisky.



Zahraniční forex



Americký dolar díky výraznému růstu úrokových sazeb první obchodní den zpevnil.

Teprve dnes se však dostanou do hry pořádná data. Zatímco po ránu bude trh monitorovat německou nezaměstnanost a francouzskou inflaci, tak odpoledne bude ve hře podnikatelská nálada v americkém průmyslu (kde bude zajímavé sledovat cenové sub-indexy).



Středoevropské měny spolu se zlotým odstartovaly nový rok v býčím stylu. Zlotému z domácích faktorů vedle zlepšené podnikatelské nálady (PMI) pomáhá fakt, že zasedání NBP, kde se odehraje další zvýšení úroků, je za rohem. Podle našeho názoru by NBP měla zítra zvednout úrokové sazby o dalších 50 bazických bodů.