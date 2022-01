Rozbřesk: Koruna proráží další technické mety, Polsko jako první letos zvedá sazby

Polská NBP nepřekvapila a jako první centrální banka v tomto roce zvýšila svoji hlavní úrokovou sazbu. Stalo se tak v souladu s tržním očekáváním, když základní sazba byla posunuta na úroveň 2,25 %. Úrokový diferenciál vůči eurovým sazbám se tak dále posunul vzhůru, avšak z pohledu regionálního srovnání jsou oficiální úrokové sazby stále relativně nízké. Nejde jen o to, že hlavní úroková sazba polské centrální banky je aktuálně nižší než u obdobných institucí v ČR či Maďarsku, ale navíc pokud ji očistíme o aktuální inflaci, tak v reálném vyjádření se tento (negativní) rozdíl ještě dále prohlubuje. Připomeňme, že v pátek bude v Polsku zveřejněna inflace za prosinec, která velmi pravděpodobně ukáže na to, že spotřebitelské ceny rostly v meziročním srovnání okolo 8 %. To je poměrně dost na to, že inflační cíl NBP je 2,5 % a oficiální úroková sazba se nachází pod touto úrovní.



Z výše uvedeného důvodu je velmi pravděpodobné, že Výbor pro měnovou politiku NBP bude muset (ač neochotně) v cyklu utahování měnové politiky ještě nějaký čas pokračovat. V případě NBP (na rozdíl např. od ČNB) lze však jen těžko odhadovat modelově danou terminální úroveň oficiální úrokové sazby, která by ekonomiku měla poslat do rovnováhy a jež by mohla indikovat vrchol cyklu zvyšování úroků. Ve Výboru pro měnovou politiku převažují holubice (v čele s prezidentem NBP Glapinskim) a tak od vedení NBP očekávejme pragmatický přístup, kdy první signály toho, že se inflace stabilizuje, mohou být použity jako záminka k ukončení restriktivního cyklu.



K pauze či dokonce k ukončení cyklu zvyšování úrokových sazeb NBP ovšem velmi pravděpodobně v průběhu prvního čtvrtletí nedojde, neboť inflace se (včetně její jádrové složky) bude v Polsku pohybovat stále velmi vysoko. Je tedy třeba být připraven na to, že únorové, respektive březnové zasedání NBP přinese další zvýšení polské oficiální úrokové sazby - v součtu zřejmě minimálně o 100 bazických bodů. V druhém čtvrtletí však již může být vše jinak.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se včera “odvázala” k dalším ziskům a prolomila novou technickou bariéru na 24,70 EUR/CZK. V našem novém výhledu počítáme s rychlejšími zisky české měny právě na začátku roku, kdy ještě porostou české tržní úrokové sazby a dosáhnou svých maxim. Navíc po dosažení inflačního vrcholu na vyspělých trzích (USA, EMU) může koruna přitahovat skrze úrokový diferenciál vyšší objemy zahraničního kapitálu.



Zahraniční forex

Eurodolar se včera posunul lehce vzhůru, když americká podnikatelská nálada ukázala, že cenové tlaky by mohly začít polevovat.

Dnes kromě dopolední italské inflace budou odpoledne podstatné údaje z amerického trhu práce (ADP report) a večer i zápis z jednání FOMC. Ten může poodhalit, nakolik je reálné, zda Fed zvýší sazby např. již v prosinci.



Ropa

Velkým hráčem byl včera ropný kartel OPEC+, který potvrdil od příštího měsíce zvýšení denní produkce ropy o 400.000 barelů denně a vzhledem k tomu, že tento krok byl očekávaný, reagovala komodita růstem a opětovným útokem na 80 dolarovou hranici za barel, WTI 77,04 USD, Brent 80,01 USD.



Akcie

Z indexů se včera nejlépe vedlo Dow Jones Industrial Average, který posiloval už druhou seanci v novém roce. Technologické indexy i širší index SPX 500 odepisovaly primárně díky poklesu velkých hráčů, jako jsou Tesla a Nvidia, TSLA -4,18 %, NVDA -2,76 %. Nejsilnějším sektorem byl včera ten energetický následovaný bankovním, BAC +3,92 %, CVX +1,82 %. Hvězdou dne byla automobilka Ford a její akcie, které přidaly více jak 10 procent (+11,69 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,6 % (36.79 b.), S&P 500 oslabil o 0,1 % (4.793 b.) a technologický Nasdaq Composite oslabil o 1,3 % (15.622 b.).