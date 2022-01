Evropské burzy mohou při čekání na data navázat na váhající Wall Street. Koruna stále pod 24,5 za euro

Americké akciové futures se po rozpačité čtvrteční seanci mírně zvedají. Na místě naopak přešlapují indikace pro hlavní evropské akciové indexy, zatímco akciová Asie částečně rostla. Hlavní měnový pár je po ráno v klidu při hladině 1,130 EURUSD, pod kterou se sesnul včera v podvečer. Český statistický úřad dnes zveřejní revizi HDP za loňské třetí čtvrtletí, ale především čísla o kondici tuzemského průmyslu a zahraničního obchodu za listopad. Tyto statistiky by mohla vyhlížet česká koruna, která ve čtvrtek při absenci výraznějších podnětů pokořila metu 24,50 za euro. Pod ní setrvávala i dnes ráno.

V Asii rostly akcie v Hongkongu a v Jižní Koreji, Tokio se ale posouvalo dolů. Futures na Euro Stoxx 50 přidávají 0,1 %, futures na CAC 10, futures na britské akcie a německý DAX jsou ale shodně na červené nule. Včera evropské akcie sestoupily z rekordních maxim.

Futures na hlavní americké akciové indexy DJIA a S&P 500 jsou 0,1 %, i když technologický index Nasdaq 100 mini by nyní podle futures otevíral na červené nule. Jestřábí signály z Fedu vedou investory k úvahám, jak v prostředí výhledově rostoucích úrokových sazeb ocenit akcie. Americké desetileté výnosy jsou stabilní při 1,72 procenta poté, co se vyhouply na nejvyšší úrovně od března, což by pro akcie by to mohlo představovat další prodejní impulz, napsal ve večerním komentáři makléř Patria Finance Jakub Brukner. Celkově mají výnosy namířeno k největšímu týdennímu vzestupu od 2020.

Firemních událostí se dnes čeká poskrovnu. Vyhlížena je naopak odpolední zpráva z Washingtonu o stavu amerického trhu práce. Trh předpokládá přírůstek 447 000 pracovních míst, což by byl více než dvojnásobek proti tomu, kolik jich největší světová ekonomika vytvořila v listopadu. Další zajímavé číslo přijde z eurozóny, a to předběžný odhad prosincové inflace. U jádrové inflace se čeká zvolnění meziročního čísla na 2,5 procenta.

Ropa roste na omezenějších dodávkách a dostala se na maxima za sedm týdnů. Barel americké WTI se naposledy obchodoval o 80 dolarů. Bitcoin se sesunul na nejnižší hodnoty od září, když se dostal až na skoro 41.000 dolarů.