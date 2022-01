Slabší den pro korunu, smíšený pro akcie

U evropských akciových trhů odpoledne převládá růst, ale není to nic velkého. Slušně se daří nizozemskému AEXu se ziskem 0,3 pct, jinak sledujeme většinou změny kolem nuly a v případě CAC 40 zhruba půlprocentní ztrátu. Amerika začala znovu v zeleném, načež o úvodní zisky přichází a hlavní indexy jsou kolem včerejšího závěru.



Ze strany Fedu proběhla úspěšná příprava trhů na zvedání sazeb už od března. Tuto variantu už zmínilo několik bankéřů a trhy se podle toho nastavily. Dál se očekávání neposouvají. Důvod nepřišel ani ze strany nových inflačních dat, ať už šlo včera o spotřebitelskou, nebo dnes o výrobní inflaci. Ta v celkovém pojetí lehce zaostala za odhady, naproti tomu jádrová je překonala. Energie tedy živí inflaci o něco méně, ale další nákladové tlaky zůstávají silné. Pro investory však absence šoku směrem vzhůru tentokrát znamená zklidnění a pohled do budoucnosti za vysoká čísla.



Výnosy dluhopisů se dnes svezly dolů hlavně v Evropě, méně v zámoří. Tamní křivka je asi o jeden bazický bod níž. Eurodolar si i přesto drží směr nahoru a dnes stoupá na 1,1475. Mírné zisky si připisuje ropa, zlato naopak ztrácí.



Koruna si dnes vybírá slabší den, když proti euru ustupuje na 24,45. Domácí data byla slušná, pokračuje slovní příprava z ČNB na pokračující zvedání sazeb, ale už to na trh tolik nepůsobí. Podle nás jednak může slábnout příliv peněz z otevírání pozic po přelomu roku, a především už zhruba dohlédneme na vrchol sazeb a prostor pro překvapení ze strany centrální banky se podstatně scvrkl.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4697 0.6336 24.4840 24.2798 CZK/USD 21.3290 0.3529 21.3570 21.1610 HUF/EUR 354.7000 -0.2167 356.2002 353.0100 PLN/EUR 4.5329 -0.4220 4.5396 4.5213

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2954 0.2892 7.3021 7.2714 JPY/EUR 131.0580 -0.1037 131.4531 130.8938 JPY/USD 114.2545 -0.3576 114.6650 114.1750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8347 0.0018 0.8360 0.8337 CHF/EUR 1.0435 -0.2104 1.0490 1.0434 NOK/EUR 9.9413 0.1996 9.9460 9.8992 SEK/EUR 10.2266 -0.0997 10.2477 10.2131 USD/EUR 1.1471 0.2613 1.1481 1.1440

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3695 -0.2465 1.3749 1.3671 CAD/USD 1.2469 -0.2867 1.2510 1.2454