Amerika koriguje růst. Překvapily nejen výsledky, ale i data

Růst akcií po otevření Ameriky uvadá. Nasdaq je už skoro půl procenta v červeném a S&P 500 se drží jen mírně nad nulou. Slabší chvíli jsme v první části obchodování ale sledovali i včera. Evropa je stále z většiny zelená, ale už to není, co během dne. Slušných 0,6 pct si připisuje FTSE 100, CAC 40 přidává 0,2 pct, ovšem AEX či DAX se už obchodují jen kolem nulové změny.

Jednoznačnou vzpruhou byly včerejší výsledky Alphabetu či , ovšem i růst těchto titulů momentálně trochu ztrácí na lesku. Makrodata nedopadla úplně podle představ, ale podle nás tržní sentiment zásadním způsobem nekazí. Dopoledne to byla inflace v eurozóně, která se navzdory očekáváním posunula nad 5 procent. Vzhledem k podobnému vývoji v Německu a Francii to nebylo velké překvapení, cenový vývoj však vyvolává pochybnosti, zda to nenaruší dosavadní "jistotu" ECB, že se inflace pohodlně vrátí k cíli.

Report ADP ukázal nečekaný propad zaměstnanosti za leden. Ten se určitě bude dávat do souvislosti s omikronem, který začátkem roku poslal spoustu zaměstnanců domů. Data podle nás nepřimějí Fed couvat se svými plány, neboť by mělo jít o přechodný efekt.

Ropa se dnes zhoupla nahoru a zpět a ve výsledku oproti včerejšku klesá. OPEC+ se nakonec dohodl na dalším navýšení produkce o 400 tis. b/d, překvapení se nekonalo a ropa tak zůstává na úrovni z posledních několika dní.

Výnosy amerických dluhopisů se odpoledne vydaly dolů a 10Y splatnost je už o 4 bazické body níž. Evropa mezitím vykazuje smíšený vývoj dluhopisů. Sázky na razantnější nástup růstu sazeb nakonec příliš nenarostly a nyní se trochu snižují. V březnu by Fed měl zůstat u tradičního kroku o 25 bazických bodů a o větším nemluvil ani jeden z největších jestřábů ve výboru, James Bullard.

Eurodolaru dnes prospěla znovu poptávka po riziku, ale také vyšší inflace v eurozóně. Kurz následně zisky trochu koriguje a nachází se u 1,1300. Koruna dál posiluje, a to hlavně na páru s dolarem, kde se obchoduje na 21,43.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 18:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2175 -0.2516 24.3213 24.2089 CZK/USD 21.4305 -0.4899 21.5760 21.4150 HUF/EUR 354.4402 -0.3420 356.3000 353.7700 PLN/EUR 4.5446 -0.5764 4.5779 4.5388

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1897 -7.9982 7.2093 7.1718 JPY/EUR 129.2490 -0.0302 129.4730 129.0220 JPY/USD 114.3620 -0.2951 114.7790 114.1710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8328 -0.0696 0.8352 0.8325 CHF/EUR 1.0380 -0.0289 1.0409 1.0376 NOK/EUR 9.9596 -0.0296 9.9666 9.9149 SEK/EUR 10.4046 -0.2019 10.4466 10.3886 USD/EUR 1.1302 0.2719 1.1330 1.1270

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4031 0.0561 1.4049 1.3968 CAD/USD 1.2686 0.0363 1.2705 1.2651