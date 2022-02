Trhy v USA si připisují další růstový den

Americké akcie si připisují další zisky a prodlužují tak šňůru růstových dnů na čtyři. Jde o největší růst akcií od listopadu 2020. Za dnešní dobrou náladou stály zejména výsledky technologických firem mnohdy s dvojciferným procentním nárůstem. Z těch, které výrazně překonaly odhady trhu, vzpomeňme například nebo Alphabet Inc. Fundamenty některých technologických firem zůstávají extrémně příznivé a trh tak přehodnocuje výprodeje, které přišly minulý týden. Robustní výhled výsledků jednotlivých společností snižuje strach a nejistotu pramenící z budoucích kroků FEDu.Dalším důležitým dílkem do celkové mozaiky o stavu ekonomiky budou páteční data z trhu práce. ADP report, předskokan údajů vývoje nezaměstnanosti , dnes nečekaně klesl a horší vývoj nezaměstnanosti by mohl FED brzdit v restriktivním směřování země.

US trhy závěr: Dow Jones +0,6 %; S&P +0,9 %; Nasdaq 0,5 %