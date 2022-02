Avast od 25. února jako NortonLifeLock. Co nastane, pokud vlastníte akcie?

v úvodu února upřesnil harmonogram pro dokončení fúze s NortonLifeLock (NLOK). Akcie se přestanou obchodovat na burze k 24. únoru. Důvodem změny je rychlé schválení na hlavních trzích. Podle informace z Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) bude korporátní akce sloučení cenného papíru AVAST, ISIN GB00BDD85M81 na pražské burze zprocesována jako povinná výměna za nové akcie a hotovostní kompenzaci.

Dokončení fúze se očekává již 24. února 2022 namísto původně plánované poloviny letošního roku.

Akcionáři obou firem mají podle sdělení společnosti do 22. února 2022 (14:00 SEČ) možnost vybrat si mezi dvěma variantami podrobně popisují strany 83 až 90 odkazovaného dokumentu. Zaprvé akciovou, kdy mohou získat za každou akcii Avastu 2,37 USD v hotovosti a k tomu 0,1937 akcie NLOK (poměr 31 % v hotovosti a 69 % v akciích), anebo hotovostní, kdy obdrží za každou akcii Avastu 7,61 USD v hotovosti a 0,0302 akcie NLOK (poměr 90 % v hotovosti, 10 % v akciích). Pokud se akcionář nerozhodne jinak, výchozím nastavením je tzv. hotovostní varianta, vyplacená v USD.

Pozor: Dle depozitáře pouze hotovostní varianta

Dle informací, obdržených z Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) na pražské burze proběhne korporátní akce sloučení cenného papíru AVAST, GB00BDD85M81 a bude zprocesována jako povinná výměna za nové akcie a hotovostní kompenzaci.

Sloučení tedy bude provedeno jako výměna za akcie NortonLife Stock, US6687711084 v poměru 0,0302:1 (za jednu akcii Avast nárok na 0,0302 akcie NortonLife) plus hotovostní kompenzace USD 7,61 za akcii. Jde tedy o výše popsanou výchozí "hotovostní" variantu akce. Depozitář upozornil, že nebudou akceptovány instrukce v jiném výměnném poměru.

Akcie Avastu se budou naposledy obchodovat na burze dne 23. února, což bude rovněž poslední den s nárokem na výplatu kompenzace od NortonLifeLock. O den později bude fúze formálně dokončena.

Nové akcie NortonLifeLock se akcionářům Avastu připíší k 25. únoru a ve stejný den již bude zahájeno obchodování s novými akciemi NortonLifeLock na americkém trhu NASDAQ v 9:30 newyorského času. Hotovostní složka kompenzace bude investorům Avastu odeslána do 10. března.

Vzhledem k tomu, že fúze nabude účinnosti před 1. březnem 2022 (v souladu s očekávaným harmonogramem fúze), nebudou akcionářům Avastu vyplaceny žádné prozatímní dividendy za rok 2021. Pokud by fúze přesto nenabyla účinnosti do 1. března, náležela by akcionářům dividenda 11,2 centu na jednu akcii Avastu za rok končící prosincem 2021 s výplatou 3. března.

Pro další informace samotný Avast odkazuje akcionáře na zvláštní infolinku Equiniti +44 371 384 2503, která funguje v časech od 8.30 a.m. do 5.30 p.m. londýnského času mimo lokální svátky. Avast souběžně upozorňuje, že Equiniti nemá v této souvislosti oprávnění k finančnímu, právnímu nebo daňovému poradenství.