Že by inflace už nerostla? Trhy dnes ovládl optimismus

Jedna z důležitých proměnných pro akciové trhy je pohyb dluhopisových výnosů. Ty se dnes posunuly dolů na základě příznivého komentáře z ECB i výhledu udržení měnové podpory v Japonsku. Na tak silný růst akcií, jaký sledujeme, to ale podle nás nebylo.

Důvodem je jednak to, že přišly i méně příznivé komentáře centrálních bankéřů - šéf Bundesbanky vyzval ke zvýšení sazeb ECB. Navíc, výnosy se už během dne stabilizovaly a zítra je čeká test v podobě americké inflace.

Nabízí se tedy otázka, zda za dnešním růstem nestojí především spekulace na to, že inflace buď nebude tak vysoká, nebo že nás čeká vrchol, na kterém se čísla už stabilizují. V takovém případě by se trh už tolik neobával agresivnějšího Fedu a očekávání růstu sazeb by nebylo třeba posouvat dál nahoru.

Sektorově dnes mezi akciemi kráčí v čele materiály a IT. Hlavní indexy si drží pěkné zisky, které se točí kolem 1,5 procenta. Eurodolar se trochu zvedl na 1,1435. Ropa během dne obrátila vzhůru, podpořila ji zpráva o poklesu zásob v USA. Koruna dnes už při absenci nových zpráv oslabuje na 24,33 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:48 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3394 0.3065 24.3478 24.2327 CZK/USD 21.2785 0.1223 21.2905 21.2120 HUF/EUR 352.8900 -1.4500 353.8800 352.3181 PLN/EUR 4.4946 -0.7807 4.5350 4.4914

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2783 -6.8680 7.2837 7.2548 JPY/EUR 132.0435 0.0860 132.1600 131.6050 JPY/USD 115.4340 -0.0943 115.6395 115.3220

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8441 0.1465 0.8443 0.8414 CHF/EUR 1.0556 -0.0341 1.0566 1.0543 NOK/EUR 10.0663 -0.1225 10.1000 10.0413 SEK/EUR 10.3903 -0.4670 10.4401 10.3811 USD/EUR 1.1439 0.1844 1.1445 1.1400

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3920 -0.5011 1.4004 1.3899 CAD/USD 1.2674 -0.2377 1.2716 1.2670