VÁLKA NA UKRAJINĚ - SLEDUJEME ONLINE: Rusku se podle médií stále nedaří dostat do Kyjeva, EU uvalila sankce na Putinova mluvčího a některé oligarchy

Jakou cenu myslis, ses vystrasenej z jadra ? Ses vystrasenej ze umres ? Vis Hitlerovi se taky ustupovalo a pak to stalo zivot 20 milionu lidi, 20 MILIONU Vladimir je novy Hitler, psychicky naruseny retard, verici ve Velkorusko. Jestli sem neco vystreli tak oni pujdou za nami do 5 sekund, jejich deti, jejich rodici, vsichni, cele rusko bude navzdy, do konce existence vesmiru nest cejch naroda ktery rozpoutal atomovou valku. Tak jestli umrit tak hlavu vzhuru, druha moznost je ze ty a tvoje deti se stanou ruskymi otroky. Navic si vsimni ze americani nijak nepanikari, rusko je technologicky zaostale, maji smrtici zbrane, ale amici disponuji technologiemi o kterych se rusakum ani nezda. A pokud mam polozit zivot za to ze pomahame ukrajincum, a oni pri tom my i vsichni rusuove umrou.. tak prosim, to beru. Vite jak se furt ukazovalo na amiky, ze jsou svetovy policajt blabla.. doufam ze ted tady vsichni vidite, jak jste se moc pletli, bez nich bychom prave sedeli vyklepani v rohu.. A diky bohu za Bidena, Donik by se na nas z vysoka...

Make_CEZ_1000Kc_again