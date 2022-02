VÁLKA NA UKRAJINĚ - SLEDUJEME ONLINE: Vyřazení Ruska ze SWIFT, zmrazení aktiv centrální banky, přímá podpora Ukrajiny

Válka na Ukrajině a konflikt Ruska se sousední zemí a Západem eskaluje. Ruský prezident Putin vydal pokyn k pohotovosti jaderných sil kvůli "rétorice Západu". Sobota přiblížila vyloučení Ruska ze systému SWIFT, má se tak stát u vybraných bank. V neděli Evropská unie rozhodla, že uzavře vzdušný prostor pro všechna ruská letadla včetně soukromých letounů ruských oligarchů a bude vůbec poprvé společně financovat dodávky zbraní mimounijní zemi, kterou je Ukrajina. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nová opatření by měli večer odsouhlasit ministři zahraničí zemí sedmadvacítky. Nový balík sankcí by se podle šéfky komise měl zaměřit také na běloruský režim, který ruské armádě umožňuje útočit na Ukrajinu ze svého území. Vývoj sledujeme na Patria.cz online - srolujte dolů pod úvodní text.

"Evropská unie bude vůbec poprvé financovat nákup a doručení zbraní a dalšího vybavení zemi, která byla napadena. Toto je historický předěl," prohlásila von der Leyenová. Podle unijních činitelů by sedmadvacítka ze společného fondu měla poskytnout stovky milionů eur zemím, které dodaly či dodávají zbraně a další vojenské vybavení Kyjevu.



Řada členských států již uzavřela svůj vzdušný prostor ruským strojům a nyní se tento zákaz rozšíří na celou unii.

Řada evropských zemí včetně Francie, Německa, Česka či Slovenska posílá na Ukrajinu vojenskou i humanitární podporu a pomoc. Státy Evropské unie v pátek schválily druhý balík sankcí proti Rusku v reakci na jeho útok proti Ukrajině, EU vedle omezení významných sektorů ruské ekonomiky zmrazí majetek prezidenta Vladimira Putina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Severoatlantická aliance v reakci na ruskou agresi posiluje své východní křídlo a v případě potřeby rozmístí v Evropě další jednotky.

Evropská komise (EK) navrhne lídrům členských zemí Evropské unie vyřadit určitý počet ruských bank z globálního systému SWIFT, který je klíčový pro mezinárodní finanční transakce. Oznámila to předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, která v projevu označila postup ruské armády na Ukrajině za barbarský čin. EU postupuje v koordinaci se Spojenými státy, Kanadou a Británií.

Západ chce odpojit ruské banky od SWIFT a zmrazit aktiva centrální banky. Rusko hrozí zabavením majetků i koncem veškerých dohod



Putin nařídil uvést ruské jaderné síly do bojové pohotovosti



Nové sankce mají oslabit schopnost Moskvy financovat válku a dál izolovat Rusko od globální ekonomiky. Již schválené sankce mají omezit ruský přístup ke kapitálu, míří na energetiku, dopravu či obchod. Zasáhnou také 70 procent ruského bankovního trhu. Mají rovněž mimo jiné znemožnit ruské elitě ukládat peníze v Evropě, zakázat dodávky klíčových součástek ruským rafinériím či omezit přístup Ruska ke klíčovým technologiím.

Severoatlantická aliance v reakci na ruskou agresi dále posiluje své východní křídlo a v případě potřeby rozmístí v Evropě další jednotky. Dílčím způsobem se tak již děje. Spojené státy ve čtvrtek rozhodly o vyslání dalších 7000 příslušníků americké armády do Evropy. Německo oznámilo nasazení několika lodí, zapojují se i další západoevropské státy. "Učiníme všechna rozmístění potřebná k tomu, abychom zajistili silné a spolehlivé odstrašení a obranu celé aliance," uvedli šéfové států v prohlášení. NATO přitom opakuje, že přímo na Ukrajině zasahovat nehodlá, rostoucí počet zemí a po schválení oficiálně také EU jako celek Ukrajině dodává zbraně a vojenské vybavení vedle humanitární podpory.

Rusko by mohlo v reakci na sankce přijaté Západem kvůli ruské invazi na Ukrajinu zabavit majetek podniků a občanů ze Spojených států, zemí Evropské unie a dalších států. Mohlo by také odstoupit od nové dohody START III. Uvedl to v sobotu bývalý prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který je nyní místopředsedou bezpečnostní rady. Za nespravedlivé označil páteční rozhodnutí pozastavit členství Ruska v Radě Evropy. Neděle pak přinesla další eskalaci a Putinův pokyn k pohotovosti jaderných sil.

Rusko má být v řádu dní vyloučeno ze SWIFT. Hrozí zabavením majetků Evropy a USA i koncem veškerých dohod