Twitter bude označovat ruská provládní média, Mastercard vyřadila ze svého systému několik finančních institucí

Tweety s odkazy na ruská provládní média budou mít nově speciální označení, oznámila podle agentury AFP americká internetová společnost . Sociální síť také bude snižovat dosah těchto příspěvků.



"Tweetům, které sdílí odkazy na média propojená s ruskou vládou, přidáváme označení a podnikáme také kroky, abychom značně omezili jejich šíření na twitteru," napsal na sociální síti jeden z manažerů firmy Yoel Roth.



Každý příspěvek na twitteru s internetovým odkazem na médium blízké ruskému vedení bude doplněn textem "tento tweet odkazuje na web média s vazbami na ruskou vládu", upřesnila agentura AFP.



Roth připomněl, že společnost se již uchýlila k podobnému kroku v případě informací týkajících se covidu-19 nebo voleb v řadě zemí. Podle manažera se od čtvrtka, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, denně na twitteru objeví přes 450.000 tweetů odkazujících na ruská provládní média.



V souvislosti s ruským napadením Ukrajiny se dříve Google, YouTube a Meta, která vlastní , rozhodly zastavit ruským médiím financovaným státem příjmy z reklamy.

zablokoval v rámci protiruských sankcí několik finančních institucí

Americká platební společnost uvedla, že vyřadila ze svého platebního systému několik finančních institucí. Učinila tak v návaznosti na sankce, které uvalily západní země na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Mastercard bude v nadcházejících dnech pokračovat ve spolupráci s regulačními orgány, uvedla společnost v prohlášení. Přislíbila také přispět částkou dva miliony dolarů (45 milionů korun) na humanitární pomoc.



Západní země koncem minulého týdne mimo jiné vyřadily velké ruské banky ze systému SWIFT. Další opatření míří přímo proti ruské centrální bance. Spojenci se jí snaží omezit její možnost disponovat obrovskými devizovými a zlatými rezervami, které v současnosti činí zhruba 640 miliard USD (14,3 bilionu Kč) a patří k největším na světě. Zatím ale není jasné, jak velkou část rezerv sankce zasáhnou.



Řadoví Rusové od neděle stojí v dlouhých frontách před bankomaty v obavách, že sankce povedou k nedostatku hotovosti.

YouTube zablokoval v celé Evropě kanály spjaté s ruskými médii RT a Sputnik

Provozovatel internetové služby YouTube s okamžitou platností zablokoval po celé Evropě kanály spojené s ruskou státní televizí RT a s ruským webem Sputnik, označovaným za dezinformační. Zdůvodnil to situací na Ukrajině, řekla dnes ČTK mluvčí firmy Google v České republice Alžběta Houzarová. Vlastníkem YouTube je americká společnosti Google ze skupiny Alphabet.



"Bude sice nějakou chvilku trvat, než to těmi systémy projde, ale začalo to platit okamžitě. Zároveň naše týmy situaci nepřetržitě monitorují a rychle reagují," řekla Houzarová.



Ruské televize napojené na stát už od minulého týdne blokují čeští operátoři T-Mobile nebo O2. Internetové sdružení CZ.NIC zároveň zablokovalo osm proruských dezinformačních webů s koncovkou .cz.



YouTube je největší světový web s videoobsahem.