Rusko a Ukrajina se dohodly na humanitárních koridorech. Lukoil chce konec války, podle Macrona to nejhorší teprve přijde

Rusko a Ukrajina se dohodly na humanitárních koridorech s možným dočasným příměřím v jejich okolí pro odchod civilního obyvatelstva, řekl dnes ruský vyjednavač Vladimir Medinskij. Ukrajinský delegát Mychajlo Podoljak po dnešním jednání podle ukrajinské agentury Unian uvedl, že toto téma bylo jediné, na kterém se v dnešním druhém kole rozhovorů ukrajinská a ruská strana dokázaly shodnout.

Ukrajinská strana podle Podoljaka nedosáhla výsledků, ve které doufala, a třetí kolo rozhovorů se uskuteční v nejbližších dnech. To potvrdil také další ruský vyjednavač, předseda zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij, podle něhož může budoucí dohoda s Kyjevem vyžadovat schválení parlamentem.



"Hlavní otázka, kterou jsme dnes vyřešili, je otázka záchrany lidí, civilistů, kteří se ocitli v zóně vojenských střetů. Proto se strany - zástupci ruského ministerstva obrany, ukrajinského ministerstva obrany - dohodly na formátu režimu pro udržování humanitárních koridorů pro odchod civilního obyvatelstva, případném dočasném přerušení bojů v sektoru humanitárního koridoru po dobu odjezdu civilního obyvatelstva," uvedl poradce ruského prezidenta Medinskij podle agentury TASS. Dodal, že jde podle něj o významný pokrok.



Představitel ukrajinské prezidentské kanceláře Podoljak podle ruské služby stanice BBC uvedl, že delegace se dohodly na možnosti příměří pouze v těch oblastech, kde budou civilisté evakuováni skrze humanitární koridory. "Za tímto účelem budou co nejdříve zorganizovány společné komunikační kanály a budou vytvořeny společné logistické postupy," uvedl Podoljak.



Ten zároveň konstatoval, že ukrajinská delegace nedosáhla výsledků, v něž doufala. "Jediné, co mohu říci: dostatečně podrobně jsme řešili humanitární aspekt, protože poměrně hodně měst je nyní obklíčeno, je tam dramatická situace s potravinami, léky, možností evakuace," uvedl ukrajinský delegát. Třetí kolo jednání o příměří se má uskutečnit začátkem příštího týdne, řekl Podoljak podle běloruské agentury Belta.



Dnešní druhé kolo rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou se podle agentury TASS konalo v Bělověžském pralese, který se rozprostírá na obou stranách hranice mezi Běloruskem a Polskem. Delegáti jednali na běloruském území, dnešní rozhovory trvaly dvě a půl hodiny, poznamenala ruská tisková agentura.

Ruský prezident si telefonoval se svým francouzskýcm protějškem Emmanuelem Macronem. Podle šéfa Elysejského paláce je Putin velmi odhodlaný pokračovat v tažení na Ukrajině a jeho cílem je ovládnout celou zemi. Putin dál trvá na odzbrojení Ukrajiny a její kapitulaci, řekl Macron, který tyto požadavky považuje za nepřijatelné a obává se, že to nejhorší teprve přijde.

"Situace v terénu je nepopiratelně velmi nepříznivá. Zdá se zjevné, že Vladimir Putin trvá na svých pozicích, na vůli demilitarizovat Ukrajinu a na její kapitulaci, což je jednoznačně nepřijatelné," uvedl Macron. V jednání s Moskvou je podle francouzského prezidenta "potřeba důslednost v principech a v sankcích", ale zároveň je potřeba usilovat o "mírový dialog", což Macron pokládá za velmi obtížné.

Od propuknutí války na Ukrajině už si oba státníci telefonovali potřetí, dnešní hovor trval hodinu a půl, uvedla AFP s odkazem na Elysejský palác. Putin kritizoval Macronův středeční projev k národu a jeho klíčové výroky o dění na Ukrajině.

Lukoil chce rychlý konec války

Ruský ropný gigant Lukoil mezitím dnes vyzval k rychlému ukončení války na Ukrajině. Stal se tak prvním velkým ruským podnikem, který se proti ruské invazi na Ukrajinu postavil, napsala agentura AFP.



"Vyslovujeme se pro rychlé zastavení ozbrojeného konfliktu a plně podporujeme jeho řešení prostřednictvím vyjednávání a diplomatických prostředků," cituje AFP z prohlášení vedení podniku. Internetové stránky Lukoilu jsou momentálně nedostupné.



Lukoil je druhým největším těžařem ropy v Rusku po státní společnosti Rosněfť. Většinovými vlastníky Lukoilu jsou šéf podniku Vagit Alekperov a jeho náměstek Leonid Fedun, upozornila agentura Reuters.



Podnik uvedl, že je znepokojen "tragickými událostmi na Ukrajině", a vyjádřil soustrast všem, které konflikt postihl. Zároveň ujistil, že udělá vše, aby mohl stabilním způsobem pokračovat ve svých aktivitách po celém světě.



Společnost Lukoil tento týden oznámila, že vloni zvýšila čistý zisk na 773,4 miliardy rublů (zhruba 170 miliard Kč) z 15,2 miliardy rublů v předchozím roce. Za prudkým nárůstem zisku stály vyšší ceny ropy a plynu i vyšší objem produkce podniku. Tržby společnosti stouply o více než dvě třetiny na 9,4 bilionu rublů.



Společnost Lukoil v minulosti provozovala síť čerpacích stanic v České republice. V roce 2014 však tyto stanice převzala maďarská ropná a plynárenská skupina MOL.