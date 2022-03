ČNB intervenuje proti oslabování koruny. Ta v reakci výrazně zpevnila

Možná mě hrabe. Ovšem nevím, proč by člověk, co opustil Sberbank dobrovolně, je označován za ovci. Mě nějak vadí vraždění civilistů , útoky na jaderné elektrátny a tak. Jsem ovce jak vyšitá. Vadí mi východní hodnoty typu aktivazace druhého stupně jádra, vydírání... Nechci třetí světovou, o které Lavrov klidně prohlásí, že by byla jaderná. Ale nechci obětovat čtyřicet milionoů skoro sousedů, abych si vyhandloval klid. EU se Rusku evidentně zatím rozvrátit nepovedlo, tak to bere jinak. Čest svobodné Ukrajině.

Velkamedvědice