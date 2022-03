Evropské akcie se po nejdelší vítězné sérii od listopadu zastavily, cena ropy roste

Světové akcie ve středu klesaly, zatímco trh s dluhopisy se stabilizoval po nebývalém propadu. Evropské akcie se po nejdelší vítězné sérii od listopadu zastavily, zatímco index S&P 500 klesl poté, co od ledna umazal polovinu svého poklesu. Na dluhopisy doléhají výzvy centrálních bank k tvrdším opatřením na omezení inflace, zatímco investoři drží akcie jako zajištění proti inflaci, což podnítilo růst indexu S&P 500 v pěti z posledních šesti seancí. Investoři utíkají od dluhopisů, jelikož Fed slibuje vyšší sazby, aby zkrotil rozbujelou inflaci. Válka na Ukrajině zvýšila ceny komodit v tomto roce o 26 %.



Ropa ve středu posílila kvůli riziku nových omezení vůči Rusku, jednomu z největších producentů ropy. West Texas Intermediate překročil 110 dolarů za barel, zatímco futures na ropu Brent vzrostly ke 120 dolarům za barel. Očekává se, že prezident Joe Biden a jeho spojenci na čtvrtečním setkání v Bruselu oznámí nové sankce proti Rusku. Obchodníci s deriváty se připravují na prudší cyklus zvyšování sazeb poté, co předseda Fedu Jerome Powell výslovně uvedl, že v případě potřeby může v květnu dojít ke zvýšení sazeb o půl procentního bodu. Podle jeho názoru je ekonomika dostatečně silná na to, aby ustála vyšší výpůjční náklady, což je názor, který sdílejí jak jestřábi, tak holubice z Fedu.



Nicméně obavy z růstu trhy zneklidňují, protože na Ukrajině zuří válka a spotřebitelé nesou na svých bedrech rostoucí životní náklady. To způsobí ještě větší volatilitu trhů.



Rusko ve čtvrtek obnoví obchodování s některými místními akciemi, čímž ukončí rekordně dlouhou odstávku v důsledku invaze na Ukrajinu a následných sankcí. Moskevská burza obnoví obchodování s 33 ruskými akciemi, včetně některých největších společností, jako jsou PJSC a Sberbank PJSC.



Dow Jones -0,7 %; S&P -0,4 %; Nasdaq -0,1 %

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6328 -0.2238 24.7017 24.4797 CZK/USD 22.3985 0.1028 22.4550 22.2290 HUF/EUR 372.7713 0.5668 373.2094 369.9600 PLN/EUR 4.7101 0.6575 4.7173 4.6625

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0080 -0.2323 7.0351 6.9871 JPY/EUR 133.1580 -0.2345 133.7220 132.3404 JPY/USD 121.0645 0.0967 121.1800 120.5810

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8327 0.1401 0.8339 0.8281 CHF/EUR 1.0248 -0.4662 1.0317 1.0247 NOK/EUR 9.5926 -0.6833 9.7075 9.5826 SEK/EUR 10.4048 -0.0903 10.4296 10.3638 USD/EUR 1.1000 -0.3181 1.1041 1.0965

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3337 -0.3067 1.3423 1.3335 CAD/USD 1.2550 -0.1432 1.2608 1.2543