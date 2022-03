Zklidnění na energiích i možný spor s Čínou

Evropské akcie se z mírného záporu dokázaly přehoupnout do plusu a o to samé se snaží americké futures. Příznivou zprávou je určitě dohoda mezi USA a EU na dodávkách zkapalněného plynu, o které se spekulovalo už včera. Pro trhy pozitivní je i výsledek summitu EU, ze kterého sice vyšlo varování Rusku, ale fakticky se členské země nedohodly na žádných dalších podstatných sankcích. Plyn i ropa následně lehce klesají, což zmenšuje obavy z dalšího zrychlení inflace.

Na druhou stranu nejde o žádný velký pohyb a dopoledne najdeme i některé lehce nepříznivé faktory. Očekávání německých firem se podle průzkumu Ifo za březen podstatně zhoršila. Jde spíše o menší subjekty, zatímco nedávný průzkum PMI naznačil slušnou odolnost sentimentu mezi těmi velkými.

Potenciální problém se pak rýsuje ve vztahu mezi Západem a Čínou. Čína se stále snaží hrát na obě strany a podle nových zpráv by mohla pomáhat Rusku technologickými dodávkami. USA už varovaly, že podrývání sankcí nehodlají tolerovat, takže se v tomto směru možná rýsuje nový spor. Pokud mělo dojít na roztočení sankcí i směrem k Číně, trhy by to určitě v klidu nenechalo.

Výnosy dluhopisů dnes vykazují celkem malé změny, sledujeme však další zplošťování výnosových křivek, což určitě není příznivý trend. Eurodolar se po ranním růstu vrací a opět tak sledujeme kurz pohybovat se u 1,1000. Pro korunu je dopoledne mírně pozitivní při posunu kurzu k euru na 24,65. Z centrální banky už před zasedáním zprávy nepřijdou, bude se tedy čekat na jeho výsledek.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6506 -0.2921 24.7724 24.6305 CZK/USD 22.4005 -0.2649 22.4825 22.3625 HUF/EUR 374.8750 -0.0921 375.4600 374.1631 PLN/EUR 4.7398 -0.6957 4.7780 4.7342

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0019 -0.1058 7.0221 6.9994 JPY/EUR 133.8010 -0.6549 134.7582 133.7507 JPY/USD 121.6010 -0.6317 122.4240 121.2140

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8353 0.1265 0.8371 0.8340 CHF/EUR 1.0204 -0.2971 1.0237 1.0195 NOK/EUR 9.5376 0.0037 9.5745 9.5284 SEK/EUR 10.3339 -0.1859 10.3808 10.3245 USD/EUR 1.1003 -0.0227 1.1038 1.1001

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3305 0.0000 1.3342 1.3268 CAD/USD 1.2536 0.0870 1.2553 1.2519