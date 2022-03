Evropské akcie v zeleném pásmu, BNP Paribas a SocGen ale ztrácejí. Ruské akcie druhý den po pauze v mínusu

Závěrečný den tohoto týdne a tedy i páteční obchodní seance jsou prozatím ve znamení včerejšího vyjednávání v hlavním městě Belgie, a to i za účasti amerického prezidenta. Témata byla zřejmá, tedy invaze Ruska na území jejich východního souseda a zvýšení exportu LNG plynu ze Spojených států na evropské území.

Klíčové byly tento týden komentáře některých centrálních bankéřů amerického FEDu, primárně ujištění, že pokud bude třeba, tak na květnovém zasedání je ve hře i vyšší navýšení zákl. úrokové sazby než o 0,25 %.

Z makroekonomického hlediska byl dnes oznámen index podnikatelské důvěry IFO v Německu, který přinesl o 3,4 b. slabší údaj, než byl nastaven konsensus, konkrétně 90,8 b proti odhadu 94,2.

Evropské akciové trhy se prozatím pohybují v zeleném teritoriu, když německý Dax posiluje o 0,58 %, francouzský CAC 40 roste o 0,6 % a londýnský FTSE 100 osciluje kolem nuly.

Francouzská se při pátečním poledni nachází v blízkosti týdenních minim, když v souhrnu celého týdne odepisuje takřka 6 %. Stejná země, stejný příběh a také totožný sektor, i to jsou akcie , ty však ztrácí za posledních 5 seancí pouze 3 %.

Včerejšek byl prvním obchodním na ruském indexu MOEX, kdy se po růstovém dni akcie vybraných společností vrací zpět k původní (čtvrteční) zahajovací ceně, MOEX -4,15 %.

Směrem níže se pohybují především čínské technologické akcie, které navazují na nevydařenou seanci technologického indexu Hang Seng, který odevzdal takřka 5 procent, BABA US -3,04 %, BIDU US -3,33 %, PDD US -5,50 %.

Futures ve Spojených státech zatím indikují pouze minimální změny, když nejlépe k úspěšnému závěrečnému obchodnímu dni v týdnu nakročily akcie z technologického Nasdaq 100 . Všechny tři hlavní indexy z Wall Street budou v pátek svádět souboj o druhý plusový týden v řadě. Oživení je patrné i přes minimální změny ve válce na Ukrajině a současně i navzdory komentářům bankéřů centrální banky USA o možném agresivnějším přístupu.

USA futures: DJIA +0,20 %, SPX 500 +0,26 %, Nasdaq 100 +0,30 %