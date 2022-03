Pozitivní úvod, pak ale míří Nasdaq do záporu. Bez silných zpráv mírní volatilita

Americké akciové indexy obchodují dvě hodiny po otevření trhů v lehkém záporu, až na technologický Nasdaq , který aktuálně propadá o více než jedno procento.

Burza přitom otevírala v lehkém plusu, avšak nejistota ohledně dalšího vývoje na Ukrajině způsobila, že se akcie postupně ponořily do záporu. Volatilita je však zatím poměrně malá a to primárně v důsledku absence výraznějších kurzotvorných zpráv.



Evropské akcie konči týden poměrně nevýrazným pohybem, kdy se hlavní evropské indexy chvilku před koncem obchodování nacházejí na podobné úrovni, kde uzavíraly včera. Ovšem v průběhu dne jsme mohli sledovat výrazně vyšší volatilitu než zatím v USA. Německý DAX dnes totiž obchodoval s rozptylem více než 200 bodů. EUR/CZK ukončilo den na úrovni 24,64 CZK za EUR. USD vůči CZK pak zakončil den na úrovni 22,42 CZK za USD.



Pražská burza dnes ztratila -0,2 % a to především kvůli poklesu Komerční Banky (-0,58 %), Group Bank (-0,49 %) a Monety (-0,67 %). ukončil den beze změny proti čtvrtku na úrovni 873 CZK za akcii. Výrazněji pak posilovala pouze Česká Zbrojovka, konkrétně o 0,98 %.