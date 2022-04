Akcie drží u nuly nerozhodnost evropských lídrů a ráznost Fedu, daří se Deutsche Bank a Deutsche Post

Evropské akciové burzy oscilují kolem nuly, když investoři napjatě vyhlíželi pokračující rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem. Další fakt, který drží burzy v blízkosti nulových změn oproti středeční seanci, je prozatímní neshoda mezi lídry evropských zemí, které se nedokáží dohodnout na již pátém balíku sankcí vůči agresorovi z východu.

Více jak půl procentní zisk eviduje při dnešní seanci německá , které napomohlo k dnešnímu růstu nákupní doporučení od analytika , který cílovou cenu stanovil na roční bázi na 17 EUR, DBK GY +0,56 %. Ve vztahu k cílovým cenám se dočkala posunu i společnost , kterou vícero analytiků v průběhu tohoto týdne ohodnotilo nákupními doporučeními, při čemž celkem 27 analytiků vytvořilo cílovou cenu téměř 57 % nad cenou aktuální, DPW GY +2,24 %.

K tahounům pražské burzy patřily standardně akcie velké trojky, tedy , a taktéž druhého bankovního domu . Objemově nejzajímavějším titulem by energetický gigant , který přidal 1,89 % a zakončil úžasnou jízdu z posledních dní na hodnotě 970,50 CZK.

CAC 40 -0,4 %, DAX -0,1 %, FTSE 100 -0,4 %, PX +1,0 %

Ještě před začátkem čtvrteční seance na Wall Street přišel na řadu makro ekonomický údaj k žádostem o podporu v nezaměstnanosti. Žádostí bylo nejméně od roku 1968 a o podporu si minulý týden řeklo 166k. obyvatel USA.

Na trzích panuje smíšená nálada, a to i díky včerejšímu komentáři z FOMC, kdy bylo potvrzeno rozpouštění bilance v rámci několika miliard dolarů měsíčně a rovněž bylo naznačeno, že zvýšení úrokových sazeb při několika následujících zasedání může být o 0,50 %.

Jeden z mála sektorů, který se nyní drží v zelených číslech, je ten pharma, který přidává 0,9 % (PFE US +2,15 %, NVS US +0,17 %). Na opačném pólu se krčí sektor finanční, který odepisuje více jak 1 % (BAC US -1,69 %, C US -2,69 %).

V posledních dnech se pod tlak rovněž dostala ropa, které tento týden zajisté nepomohla zpráva o zvýšení produkce nejen ve Spojených státech, WTI 96,37 USD/barel, Brent 101,52 USD/barel.

DJIA -0,8 %, SPX 500 -0,4 %, Nasdaq Composite -0,4 %.