Wall Street ovládla zelená, PFE US +4,33 %

Čtvrteční obchodní den byl ve znamení přerušení propadů z předešlých seancí. Technologický Nasdaq Composite uzavřel den tentokrát v zeleném pásmu. Předposlední pracovní den 14. týdne roku 2022 si technologický index připsal 9 b. Průmyslový Dow Jones Industrial Average přidal 87 b. a téměř smazal včerejší ztrátu.



Ještě před začátkem čtvrteční seance na Wall Street přišel na řadu makro ekonomický údaj k žádostem o podporu v nezaměstnanosti. Žádostí bylo nejméně od roku 1968 a o podporu si minulý týden řeklo 166.000 obyvatel USA.



Dále na trzích panuje smíšená nálada, a to i díky včerejšímu komentáři z FOMC, kdy bylo potvrzeno rozpouštění bilance v rámci několika miliard dolarů měsíčně a rovněž bylo naznačeno, že zvýšení úrokových sazeb při několika následujících zasedání může být o 0,50 %.



Nejvýrazněji posílil health sektor, který přidal 2,0 % (PFE US +4,27 %, NVS US +0,83 %). Na opačném pólu se krčí sektor komunikací, který odepsal 0,4 % (VZ US -1,00 %, T US -1,25 %).



Několikátý den po sobě strádaly rovněž akcie polovodičového sektoru, kdy jeden z výrobců grafických čipů, tedy ADV Micro Device se držel v nebezpečně blízkosti psychologické hranice 100 dolarů. Za propadem mohou investoři najít jak snížené doporučení od jednoho z mnoha analytiků, ale taktéž směřování americké centrální banky. Nicméně závěr znamenal obrat v trendu a polovodiče přerušily chabé poslední obchodní dny, US +0,02 %, NVDA -0,82 %.



V posledních dnech se pod tlak rovněž dostala ropa, které tento týden zajisté nepomohla zpráva o zvýšení produkce nejen ve Spojených státech, WTI 97,03 USD/barel, Brent 101,26 USD/barel.



Měnový pár EUR/USD se průběhu dne držel po úrovní 1,09. Americký dolar za tento týden posílil o 1,5 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,3 % (34.583 b.), S&P 500 o 0,4 % (4.500 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,1 % (13.897 b.).