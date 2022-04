Futures míří vysoko do zeleného. EU odsouhlasila embargo na ruské uhlí

Akciové trhy po pesimismu z přísnější politiky Fedu obrátily a futures zamířily vysoko do zeleného. Evropská unie odsouhlasila embargo na dovoz ruského uhlí, Británie rekordně navyšuje nástupní platy zaměstnancům a Vladimir Putin sází na vítězství ruských vojsk na východě Ukrajiny. dostala novou cílovou cenu od .

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,6 %, FTSE 100 +0,9 % a DAX +1,4 %.

drží doporučení na na "nadvážit" a snižuje cílovou cenu na 48 EUR z 53 EUR.



Prezident Vladimir Putin sází na to, že jeho vojáci dokážou na východě Ukrajiny zvítězit a že zachrání ruskou invazi poté, co nedokázali dobýt hlavní město Kyjev v bleskové válce. Senátor Tim Kaine, člen Výboru pro zahraniční vztahy, mezitím řekl, že USA by měly udělat vše, co je v jejich silách, aby Putina obvinily z válečných zločinů u Mezinárodního trestního soudu v Haagu.



Evropská unie souhlasila se zákazem dovozu uhlí z Ruska. Pátý balíček sankcí, který také zahrnuje zákaz vstupu většiny ruských nákladních vozidel a lodí do EU, ve čtvrtek podepsali unijní diplomaté. Unie postupuje v kooordinaci s USA a Velkou Británií. Členské státy mohou do dnešního rána vznést konečné námitky, než budou sankce formálně přijaty.



Britské společnosti zvyšují nástupní platy rekordním tempem poté, co zhoršující nedostatek pracovních sil dává zaměstnancům bezprecedentní vyjednávací sílu. Průměrná mzda přiznaná novým stálým zaměstnancům se podle průzkumu v březnu zvýšila více než kdykoli předtím od zahájení průzkumu v říjnu 1997. Nárůst odráží jak obrovskou poptávku ze strany zaměstnavatelů, tak dopad prudce rostoucích cen.



Rostoucí obavy z lockdownu v Šanghaji by mohly být jednou z největších výzev čínského prezidenta Si Ťin-pchinga od doby, kdy se v roce 2012 ujal moci. A přichází jen několik měsíců před zajištěním si svého třetího funkčního období na pětiletém sjezdu strany.