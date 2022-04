Americké výnosy pokračují v růstu, dolar sílí. Evropské akcie mohou ráno klesat

Americké i evropské akciové futures míří ráno do záporu a také americké dluhopisy klesají. Výnos desetiletého amerického dluhopisu se dotkl 2,77 procenta a poprvé od roku 2010 překonal ekvivalentní úrok čínského dluhu. Poukazuj to na období zvýšených výpůjčních nákladů, což by mohlo jak podkopat hospodářských růst, tak sentiment vůči rizikovějším aktivům. Reálné americké výnosy se naopak přibližují kladnému teritoriu.

Futures indikují německému indexu DAX pokles o 0,6 %. Futures na Euro Stoxx 50 jsou 0,3 % v záporu, futures na CAC 40 také tak. Britskému FTSE 100 indikují futures pokles o 0,1 %.

V červeném jsou dnes akcie v Číně a Hongkongu. Výrobní inflace v druhé největší ekonomice světa v březnu překonala odhady a Šanghaj oznámila rekordní přírůstek případů Covid-19. Negativním faktorem jsou také obavy z regulací v technologickém sektoru.

Ropa se ráno stahuje, na obou hlavních světových ukazatelích Brent a WTI jsme viděli ústup o zhruba 2 procenta na barel. Poptávku by mohly omezit čínské lockdowny kvůli koronaviru.

Rostoucí výnosy podpořily přitažlivost americké měny. Japonský jen tak k dolaru oslabil na 125,28 USDJPY, nejníže od roku 2015. Euro se ráno k dolaru pohybuje slabší o 0,2 % na 1,2995 EURUSD. Česká koruna se k euru stále drží na svém kolem 24,446 za euro. K sílícímu dolaru ale logicky ztrácí, naposledy na 22,477 za dolar.

První kolo francouzských prezidentských voleb vyhrál stávající šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron, kterému se ve druhém kole postaví nacionalistická rivalka Marine Le Penová. Podle údajů ministerstva vnitra na základě 96 procent sečtených hlasů získal 27 procent a jeho krajně pravicová vyzývatelka 24 procent hlasů. Druhé kolo 24. dubna věstí podle nejnovějších odhadů těsný souboj.



Twitter oznámil, že jeho největší akcionář Elon Musk se nakonec rozhodl jinak a nepřipojí se ke správní radě společnosti

Český statistický úřad dnes zveřejní data o vývoji březnové inflace. Podle odhadů ekonomů meziroční inflace v březnu stoupla z únorových 11,1 procenta na průměrných 12,8 procenta. Důvodem je především zdražování pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nadále také podle odhadů analytiků pokračovalo zdražování energií a potravin.

