Technologie a energie dnes klesají pod vahou výnosů a ropy

Také odpoledne platí, že většina hlavních akciových i dluhopisových trhů míří dolů. I ráno zelená Paříž se už drží jen kolem nuly a na klíčových akciových indexech se upevňuje pokles. V čele poklesu kráčí technologie a energie. První ze sektorů je tradičně citlivý na vyšší výnosy a má prostor pro korekci valuací, druhý dostává zásah s propadem ropy zhruba o 3 procenta.



Zmíněné dluhopisové výnosy dnes stoupají více v Evropě než v zámoří. Německá 10Y splatnost je o 10 bazických bodů výš. Výnosové křivky přitom zestrmují, což dnes svědčí bankám. Pro zbytek trhu je to však připomínka, že politika centrálních bank zkrátka bude přitvrzovat. V případě ropy jsou podle nás negativním faktorem obavy o kondici poptávky. To souvisí nejen s horšícími se vyhlídkami růstu na Západě, ale také s omezeními v Číně, která dál bojuje s koronavirem. Omezení na druhé straně hrozí zhoršit globální inflační problém.



Eurodolar se ráno zkoušel zvednout, ale zůstalo u pokusu. Kurz se následně opět sesouvá pod 1,0900. Koruna zůstává zhruba na svém po mírně vyšší inflaci a komentáři ČNB. Centrální banka připomněla, že inflace je nad její prognózou a samozřejmě vysoko na cílem. Viceguvernér Nidetzký pak dodal, že si dokáže představit další nárůst úrokových sazeb, ale šlo by o drobné ladění. Momentální odklon investorů od rizika pro korunu dobrý není a stejně tak na ni mohou doléhat rostoucí rizika pro hospodářský růst, zatím to však na kurzu není příliš vidět.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4492 -0.0340 24.4933 24.3727 CZK/USD 22.4500 0.0624 22.5060 22.3560 HUF/EUR 378.9676 0.0951 380.4231 377.5159 PLN/EUR 4.6591 0.3980 4.6615 4.6279

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9368 -0.0249 6.9629 6.9243 JPY/EUR 136.6580 1.1126 137.1030 135.2198 JPY/USD 125.4730 0.9368 125.7560 124.2750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8350 0.1252 0.8379 0.8347 CHF/EUR 1.0137 -0.1192 1.0206 1.0132 NOK/EUR 9.5791 1.2009 9.5908 9.4660 SEK/EUR 10.3189 0.4145 10.3270 10.2762 USD/EUR 1.0890 0.1535 1.0933 1.0874

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3463 0.4213 1.3481 1.3403 CAD/USD 1.2616 0.3902 1.2628 1.2572