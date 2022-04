Zelená středa na Wall Street

Dnešní obchodování v USA se neslo v pozitivním duchu od samého úvodu a korigovalo tak ztráty z posledního týdne. Bylo již také na čase, trhy klesaly souvisle poslední tři dny a dneškem tak alespoň umazaly včerejší ztráty - doufejme, že růst bude pokračovat i zítra, tedy na Zelený čtvrtek. Pomoci by mu mohly výsledky amerických bank, které budou ohlášeny ještě před zítřejším úvodem obchodování v USA, konkrétně pak představí svá čísla za první čtvrtletí roku 2022 (+0,3 %), (+0,7 %), (+0,2 %) a (-0,4%). Ovšem po dnešní "ochutnávce" v podobě výsledků (-3,2 %), mohou panovat spíše obavy, neboť bývá zpravidla v porovnání se svou konkurencí úspěšnější. A byly to právě výsledky , které zařídily, že finanční sektor byl dnes jediný v záporu. To je poměrně zajímavé, neboť vyšší úrokové sazby v USA by měly právě bankám pomáhat, ovšem zatím se zdá, že převládají spíše obavy ze zpomalení ekonomiky.

Dnešní růsty byly nejvýraznější na technologických titulech (Apple +1,6 %, Alphabet +1,5 %, +2 %, +2,8 %, +3,6, +1,1 %) - byl to však právě Nasdaq , který v minulých dnech nejvíce ztratil, takže šlo spíše o korekci ztrát z minulých dní. Důvodem dnešního růstu bylo mimo jiné několik nových analytických doporučení k nákupu velkých technologických společností (např. +3,3 %). Dle analytiků New Street Research je právě aktuálně svou valuací výrazně podhodnocená (stanovili cílovou cenu 280 USD a doporučení "kupovat"). Pravdu o výsledcích velkých technologických jmen zjistíme již příští týden, doufejme tedy, že analytici budou mít pravdu. Osobně se domnívám, že následující dny by mohly být na technologických společnostech pozitivní právě v očekávání výsledků.