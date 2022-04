Zisk i tržby Prabosu loni rekordně vzrostly, letošní rok však bude velkou výzvou

Největší český výrobce obuvi Prabos plus a.s. zaznamenal v roce 2021 rekordní výsledek hospodaření. Letošek však bude pro slavičínskou společnost jednou velkou výzvou. Firmu trápí růst cen materiálu, energií, vyšší nemocnost zaměstnanců, ale i slabá poptávka ze segmentu pracovní obuvi. Během prvního čtvrtletí také došlo ke změně akcionářských podílů. Svoji pozici významně posílil předseda představenstva a generální ředitel Juraj Vozár.

V roce 2021 dosáhly tržby 411 milionů korun. Jedná se o nárůst o 7,3 % oproti roku tržbám roku 2020 ve výši 383 milionu korun. EBITDA pak narostla z 44,6 milionu korun v roce 2020 na 75 milionů korun v roce 2021 při EBITDA marži 18,2 % (vs. 11,6 % v roce 2020). Čistý zisk firma očekává na úrovni 54,3 milionů korun (vs. 24,8 milionu korun v roce 2020). Jedná se tak o meziroční nárůst téměř 119 %.

Letošní rok se podle vyjádření managementu jen těžko predikuje. Prabos trápí růst cen vstupů materiálu i energií. Stejně tak se během prvního čtvrtletí musela výroba potýkat s vyšší mírou nemocnosti v důsledku šíření COVID-19. „Současně vidíme významný pokles poptávky v segmentu pracovní obuvi. V důsledku války na Ukrajině také firmy vyčkávají s objednávkami,“ popisuje současnou situaci Jaroslav Palát. „Je nyní velice složité odhadovat hospodaření pro rok 2022.

Uděláme vše, co je v našich silách, abychom se vypořádali s negativními faktory. Nicméně většinu z nich nejsme schopni ovlivnit. Letošek tak budou muset akcionáři slevit ze svých očekávání,“ doplnil. A jak je to s dividendou za rok 2021? „S výplatou dividendy za rok 2021 počítáme. S kolegou Vozárem aktuálně diskutujeme, kolik je firma schopna na dividendě vyplatit, aby si udržela určité hotovostní rezervy na horší časy. Osobně očekávám, že se budeme pohybovat na úrovni 30–60 % čistého zisku po zdanění,“ ujišťuje Palát, že Prabos i přes zhoršující se tržní podmínky hodlá dividendy vyplácet. „Operujeme dlouhodobě s vysokou a zdravou marží a nízkým zadlužením, není tak důvod dividendovou politiku významně měnit,“ dodal.

Předseda představenstva Prabos plus a.s. a největší akcionář Juraj Vozár navýšil svoji akciovou pozici. Od druhého z původních akcionářů Jaroslava Paláta odkoupil 17 % společnosti. Nově tak Vozár ovládá více než 67% podíl a Palát 8 %. Dalším významným podílníkem je investiční fond CZEGG VENTURES ze skupiny STARTEEPO, který svůj podíl v minulém roce navýšil na 6,27 %. Změna proběhla i na úrovni věřitelů. Akcionářskou půjčku od Jaroslava Paláta, jejíž výše v roce 2021 dosáhla 34,7 milionu korun, refinancovala .

Ve Slavičíně na Zlínsku šijí boty již od roku 1860. Dnes je Prabos největší obuvnickou firmou v celé České republice. Zaměřuje se na bezpečnostní, pracovní a outdoor obuv, kterou dodává po celém světě. Prabos dodává / dodával boty armádám v rámci celého uskupení NATO i mimo něj. Kromě Česka se jedná i o Německo, Litvu, Lotyšsko, Holandsko, Británii, Makedonii, Bulharsko či Indii. Z řad firemní klientely pak můžeme zmínit , Škoda Auto, Lesy ČR, či . Společnost Prabos plus a.s. vstoupila v roce 2018 na trh START Burzy cenných papírů Praha a.s.

Zdroj a foto: Prabos Plus