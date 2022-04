Velikonoční pondělí ve znamení rostoucích cen ropy, XOM US +0,83 %

První seanci v třetím dubnovém týdnu se nejvíce dařilo komoditám, když ropa WTI posílila o jedno procento a ještě o poznání lépe se dařilo severomořské ropě Brent, které poskočila o takřka 1,5 procenta, WTI +0,9 %, Brent +1,3 %.



Výnos desetiletého státního dluhopisu USA se pohyboval na maximech od konce roku 2018, kdy se stejně jako v pondělí 18.4.2022 obchodoval za 2,86 %. V předešlém měsíci se výnos rovnal 1,6515 % a za takto prudkým posunem směrem vzhůru stojí agresivnější měnová politika FEDu.



V jednu hodinu odpoledne našeho času reportovala výsledky za první kvartál tohoto roku . Čistý zisk na akcii byl o 7,53 % vyšší, jak odhad analytiků a dosáhl 0,80 USD. Tržby banky byly v rámci konsensu, BAC US +3,41 %, C US +2,71 %, GS US +2,56 %.



Nejsilnějším sektorem v pondělí byl energetický, když přidal 1,5 % (CVX US +1,34 %, XOM US +0,83 %). Na opačném pólu je health sektor, který odevzdal 1 procento (PFE US-2,41 %, MRNA US -6,49 %).



V tomto týdnu se naplno rozjíždí výsledková sezóna pro technologické společnosti, přičemž zítra reportuje a ve středu . Pozadu nezůstanou ani akcie z průmyslového indexu Dow Jones Industrial Average, když svá čísla za předchozí kvartál zveřejní , Procter and Gamble či Johnson and Johnson.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,1 % (34.412 b.), S&P 500 o 0,02 % (4.391 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,1 % (13.332 b.).