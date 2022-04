Zelený den na Wall Street

Dnešní obchodní den v USA se nesl ve znamení výrazných růstů, ačkoliv to tak v úvodu dne ani zdaleka nevypadalo - futures byly totiž dopoledne ještě v červených číslech a až po otevření trhu, začaly indexy postupně posilovat. Jaký byl důvod k této radosti? Paradoxně jich nebylo mnoho, možná však stačila absence výraznějších zpráv (to platí pro celý tento týden - nečekají nás žádná výraznější makro data). Jinak je tomu však v případě výsledků jednotlivých firem, neboť výsledková sezóna se dostává do plného proudu. Dnes po trhu zveřejní svá čísla například (+3,2 %) nebo (+2,4 %). Zítra před trhem nás pak čekají společnosti jako či Abbot Laboratories, po trhu pak zveřejní své úspěchy například , Kinder Morgan, United Airlines nebo výrobce hliníku .

Dnešní růsty byly taženy primárně technologickým sektorem (Apple +1,4 %, Alphabet +2 %, +1,7 %, +3,2 %, +1,9 %, Meta Platforms (Facebook) +3,1 %. Dařilo se i finančnímu sektoru (Bank of America +1,9 %, +2 %, +2,1 %, +1,8 %).

Naopak po 5% propadu ropy se dnes propadl energetický sektor v čele s těžaři ropy (Chevron -1,2 %, Occidental -1,6 %, Mobil -0,9 %). Za zmínku pak stál dnešní vývoj společnosti Plug Power (+9,8 %) - ta rostla díky oznámené budoucí spolupráci se společností Walmart.