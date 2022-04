Netflix po výsledcích zamířil šipkou dolů. Evropské futures se zelenají

po výsledcích zamířil šipkou dolů. Rusko zahájilo druhou fázi války na Ukrajině, zatímco posiluje vazby s Čínou, a Itálie odmítne platby za ruský plyn rublech, pokud by to znamenalo porušení unijních sankcí uvalených na Rusko. Evropské futures ukazují na zelený začátek obchodování.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,2 %, S&P 500 mini -0,5 % a Nasdaq 100 mini -1,0 %.

Rusko zahájilo „druhou fázi“ války na Ukrajině. Ruské síly obsadily část území na východě a hrozí, že obklíčí oblast, kde se podle jednoho vojenského analytika nalézá až 40 % ukrajinských vojáků v tomto regionu. Mezitím Čína pokračuje v posilování strategických vazeb s Ruskem, což znamená, že vztahy zůstávají pevné.



Itálie odmítne nové podmínky platby za plyn požadované Moskvou, pokud Evropská unie dojde k závěru, že by to porušilo sankce uvalené za ruskou invazi na Ukrajinu. Z předběžného šetření EU už vyplývá, že jejich dodržení by bylo jasným porušením těchto sankcí. Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil zastavením dodávek plynu, pokud kupující nedodrží požadavek, aby ruský dostával zaplaceno v rublech.



Netflix plánuje vytvořit levnější verzi své služby, která obsahuje reklamu. To je po letech, kdy své filmy a televizní pořady nabízela bez reklam, velká změna. S plánem přišla poté, co v prvním čtvrtletí ztratila 200 000 zákazníků (první takto velký pokles za deset let) a na toto čtvrtletí předpověděla další pokles o 2 miliony. Odhaduje se také, že více než 100 milionů lidí službu využívá, aniž by za ni platilo. Akcie po oznámení výsledků po uzavření trhu prudce klesly. Více informací ZDE.

Vyšší daně ze mzdy na financování britské zdravotní péče způsobí, že značný počet firem omezí své výdaje a tvorbu pracovních míst. Přibližně jedna z pěti společností uvedla, že zvýšení příspěvků na národní pojištění, které platí zaměstnavatelé i zaměstnanci, sníží jejich schopnost investovat, uvedla Konfederace pro nábor a zaměstnanost. Každá šestá uvedla, že to odrazuje od vytváření nových pozic.