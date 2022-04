Zámoří ignoruje globální strach a zavírá zelené, Elon Musk kupuje Twitter

Americké trhy začaly den v záporném teritoriu, čímž navazovaly na dnešní obchodován v Evropě. V průběhu seance ovšem červené ubývalo, až jsme se dostaly do zelených hodnot. Nejvíce si připsal technologický Nasdaq se ziskem 1,3 %. Na Nasdaqu se obchoduje v očekávání výsledků největších společností, která by měly přijít tento týden. Konkrétně se bude jednat o společnosti Meta, Alphabet, , a . Zkušenosti z již oznámených výsledků nám ale ukazují, že i případné pozitivní překvapení v této výsledkové sezoně nemá trvalý vliv na cenu akcie (Tesla) naopak negativní překvapení se s námi pravděpodobně ponese (Netflix). Zámoří tak dnes zcela ignorovalo další starosti s ohrožením globálních dodavatelských řetězců v podobě kombinace nulové tolerance výskytu Covid-19 v Číně a vysoké nakažlivosti varianty omikron, která uzavírá důležité součásti této ekonomiky.Přes 3 % ztratil energetický sektor, který srážela do červených hodnot cena ropy , oslabující o 2,9 %. Výsledky před otevřením trhu reportovala videoherní společnost Blizzard, která nedostála očekávání ani na úrovni výnosů ani čistého zisku. Na neuspokojivé výsledky reagovala poměrně umírněně poklesem o něco málo menším než 1 %. Pozitivně naopak překvapila potravinářská společnost , která přes slibný začátek zakončila obchodování 1,1 % nad pátečním závěrem.Twitter pokračuje v námluvách s Elonem Muskem, který dnes přišel s nabídkou 54,20 USD za akcii Twitteru, což znamená stále prémii téměř 5 % k aktuální ceně (a to dnes o 5,6 % zpevnil). Tato nabídka je již definitivní od Twitteru potvrzená. Co se týče možných fúzí v technologickém sektoru, objevila se zde zpráva o jedné menší polovodičové firmě – Silicon Motion, která hledá kupce. Její akcie dnes poskočily o 12,9 % vzhůru.