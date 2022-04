Gazprom zastavil dodávky plynu do Bulharska a Polska, Microsoft a Alphabet reportovaly své výsledky a futures jsou dnes lehce v plusu

Ruský plynárenský gigant úplně zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska, když odmítly za plyn platit v rublech. Nedostatek podrobností o tom, jak Elon Musk pokryje zbytek financování potřebného k převzetí Twitteru, vede k obavám, že odprodá část svého podílu v Tesle. Velká Británie a USA se snaží utužit obchodní vztahy a své výsledky reportovaly a Alphabet.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,0 %.

Ruská plynárenská společnost zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. zároveň varoval, že při nepovoleném odběru ruského plynu z tranzitních dodávek do třetích zemí tyto tranzitní dodávky sníží o objem neoprávněně odebraného plynu. Moskva tak naplňuje hrozbu, že zastaví přítoky plynu do zemí, které odmítají požadavek prezidenta Vladimira Putina platit za palivo v rublech. Evropská unie tento krok v zásadě odmítla, ale nyní začínají padat lhůty a vlády v celé Evropě se musí rozhodnout, zda Putinovy podmínky přijmou, nebo přijdou o zásadní dodávky a budou muset čelit vyhlídce přidělování energií. Ceny plynu v Evropě vzrostly o 24 %.



Nedostatek podrobností o tom, jak Elon Musk pokryje zbytek financování potřebného k převzetí Twitteru, vede k obavám, že by tento miliardář mohl prodat část svého podílu v Tesle, aby tuto akvizici ufinancoval. odmazala ze svého valuace zhruba 126 miliard dolarů, když akcie klesly o 12 %. Její tržní kapitalizace od 4. dubna, kdy Musk prozradil, že zvýšil svůj podíl v Twitteru, nyní klesla o více než 275 miliard dolarů. I když tento druh volatility není pro nejbohatšího člověka světa nic nového, je tentokrát v sázce více. Pokračující pokles ceny akcií Tesly by mohl znamenat, že to nebude stačit na pokrytí akvizice.



Velká Británie a USA se snaží utužit obchodní vztahy, přestože diskuse o dohodě o volném obchodu jsou nadále u ledu. Britská ministryně pro mezinárodní obchod Anne-Marie Trevelyan a americká obchodní zástupkyně Katherine Tai po schůzce řekly, že úředníci pro oba národy „vypracují ambiciózní plán s ekonomicky smysluplnými závěry“. Britský premiér Boris Johnson vyzdvihoval americkou dohodu o volném obchodu jako jednu z velkých výher po rozvodu s EU, ale americký prezident Joe Biden k jednání nepřistoupil.



Mateřská společnost Googlu Alphabet vykázala za první čtvrtletí tržby pod očekáváním analytiků. Podstřelení je u tohoto technologického giganta vzácné a odráží pomalejší prodej reklam v Evropě a pokulhávající výkon jeho videoslužby YouTube. Příjmy ovlivnilo také pozastavení obchodních aktivit v Rusku a širší nepokoje v důsledku invaze na Ukrajinu. Další hrozba pro YouTube však zůstává nezodpovězena: TikTok, který donutil Meta Platforms nalít investice do a Instagramu, zpochybňuje dominanci YouTube v odvětví online tvůrců.

oznámil kvartální tržby a zisk, které překonaly odhady analytiků, ani to ale jeho akciím do plusu nepomohlo. Výnos za třetí fiskální čtvrtletí dosáhl 49,4 miliardy dolarů při odhadu analytiků 49 miliard. Zisk na akcii činil za reportovaném období 2,22 USD při odhadu 2,19 dolaru na akcii.