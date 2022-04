Amerika se zvedá, ale dnes je to spíše o hledání směru po výprodeji

Na hlavních trzích dnes nesledujeme pokračování včerejšího výprodeje rizika ani odraz zpět, který by předchozí vývoj negoval. Co vidíme, je značná nerozhodnost a časté změny směrů. Akciové indexy v Evropě jsou na tom nyní smíšeně, americké v plusu. Co se týče dluhopisů, ty americké jsou dnes pod tlakem. Evropa, podobně jako na akciích, nemá jasný směr.

Přísun firemních výsledků pokračuje a ve většině dál překonávají očekávání, dnes zejména v zámoří. Největší potenciál pohnout sentimentem má ale až po konci obchodování Meta. Nová makrodata do hry nevstupovala.

Na trhy se valí problémy z několika směrů a stále více se do centra pozornosti dostává ekonomický výhled. V USA je klíčovým rizikem Fed, který v rámci protiinflačního boje ekonomiku přinejmenším citelně zpomalí. Evropa kromě obecné inflace zápolí s cenami energií a důsledky odpoutávání od Ruska. Nové kolo obav se nyní rozjelo s přerušením dodávek plynu do některých evropských zemí. V Číně jsou momentálně zdrojem nervozity boj s koronavirem a uzávěry. Za této situace se nám proměňuje i vztah akcií a dluhopisů, kdy už nemusí jít o protichůdný pohyb výnosů a cen akcií. Naopak to vypadá, že nyní dominuje přesun z rizika do bezpečí a zpět.

Vedle toho se ovšem dál daří americkému dolaru. Tomu vyhovoval pohyb výnosů, nyní je to preference bezpečí. Proti euru posiluje na 1,0530. Zlato naopak netáhne a při vyšších výnosech a silnějším dolaru klesá asi o procento. Evropský plyn zůstává za dnešek asi o 9 procent výš, ropa je zhruba na svém.

Koruna slábne hlavně proti dolaru, který si razí cestu plošně dál. Vůči euru je její ústup pomalejší a dnes slábne jen mírně nad 24,50. Z ČNB přišel pro změnu jeden z opatrnějších komentářů, ale domácí měna ani tentokrát nevykazuje podstatnou reakci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:37 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5434 -0.1796 24.6194 24.4691 CZK/USD 23.2540 0.8920 23.3315 23.0235 HUF/EUR 378.4338 0.2167 381.4698 376.5601 PLN/EUR 4.7040 -0.1835 4.7235 4.6842

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9233 -0.9685 6.9851 6.9010 JPY/EUR 135.6320 -0.1522 136.1450 134.7876 JPY/USD 128.5155 0.9135 128.5770 127.0275

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8419 -0.5272 0.8469 0.8387 CHF/EUR 1.0231 -0.2599 1.0261 1.0196 NOK/EUR 9.8756 0.1433 9.8797 9.7624 SEK/EUR 10.3862 -0.7264 10.4689 10.3730 USD/EUR 1.0553 -1.0594 1.0655 1.0515

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4043 0.2111 1.4081 1.3906 CAD/USD 1.2839 0.2293 1.2854 1.2789