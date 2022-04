Čínská podpora a divoké výsledky. Akciová Evropa roste, Amerika ne

Akcie velkých technologických firem si tuto výsledkovou sezónu "užívají" naplno. Samotné výsledky jsou při nejlepším smíšené, reakce akcií prudké a změny směru časté. Naposledy dodal slabá čísla , jehož akcie jsou za to náležitě odměněny. Složitější je to s Applem, který dobré výsledky doplnil o slabší výhled a jeho akcie se následně zhouply oběma směry.



Celkově však akciové trhy dnes míří vzhůru a pokračuje tak odraz, který se začal formovat už v předchozích dnech. Po silném nárůstu v USA a Číně se hlavní evropské indexy zvedají většinou přes procento. Důležitou oporou je tentokrát příslib čínské hospodářskopolitické podpory a zapojují se také spekulace o diskusi mezi vládou a zdejšími technologickými firmami o uvolnění regulace. Otázku udržení pozitivního směru však vyvolávají červené americké futures.



První odhad HDP v eurozóně za 1Q ukázal přesně očekávaná čísla, tedy solidní 5pct meziroční růst, když Francie dodala slabá čísla, zatímco Německo rostlo nad očekávání. Inflace v eurozóně za duben sice nepřekvapila na celkové úrovni, ale jádrový index nečekaně zrychlil na 3,5 pct. Odpolední data ze zámoří by neměla s trhy příliš hýbat. Větším tématem je zasedání Fedu příští týden. Březnové zasedání podpořilo strmý růst akcií, ovšem poté se ukázalo, že skutečný postoj by dost jestřábí a centrální banka některé důležité informace nesdělila hned.



Dluhopisové výnosy se dnes lehce zvedají jak v Evropě, tak v zámoří. Eurodolar s příznivějším sentimentem na trzích aspoň trochu koriguje poslední pokles a zvedá se asi o půl procenta. Ropa a plyn lehce rostou. Koruna využívá pohybu na EURUSD k posílení vůči dolaru, zatímco na páru s eurem drží pozice. Mírně lepší růst domácího HDP v prvním kvartálu pro ni inspirací nebyl.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5462 -0.1029 24.5877 24.5176 CZK/USD 23.2170 -0.7926 23.4170 23.1810 HUF/EUR 377.2192 -0.0663 378.8885 376.3840 PLN/EUR 4.6545 -0.7874 4.6820 4.6521

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9658 0.1224 6.9933 6.9395 JPY/EUR 137.7350 0.2329 137.7705 137.0542 JPY/USD 130.2960 -0.5518 130.4790 129.7680

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8420 -0.0843 0.8426 0.8407 CHF/EUR 1.0241 0.3528 1.0261 1.0200 NOK/EUR 9.8281 -0.5525 9.8923 9.8018 SEK/EUR 10.3471 0.0706 10.3478 10.2967 USD/EUR 1.0571 0.6762 1.0593 1.0491

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3992 -0.6856 1.4094 1.3955 CAD/USD 1.2748 -0.4642 1.2757 1.2724